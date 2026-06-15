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Economia

El Chaco de Zdero, entre las tres provincias con mayor estrés fiscal del país

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Un reciente informe del IERAL alertó por el déficit del 6,8%, un ajuste forzado y caída de ingresos que ubican al distrito gobernador por el radical-libertario como el de peor salud financiera. Y advierte que necesita recortar el gasto real un 10% para evitar un “colapso”.

Mientras la Nación redujo su gasto un 24,9% en el bienio 2024-2025, las provincias apenas lo recortaron un 9,6%. El Chaco, gobernado por Leandro Zdero, no siguió esa senda y hoy (junto con Tierra del Fuego y Santa Cruz) es uno de los tres distritos con mayor estrés fiscal del país, según el IERAL (Fundación Mediterránea).

En el acumulado enero-mayo 2026, los recursos totales de la provincia comandada por el radical-libertario cayeron un 3% real interanual, mientras que los ingresos tributarios propios se desplomaron un 5%, evidenciando una doble fragilidad: menos coparticipación y una base recaudatoria local en crisis.

Con un déficit financiero del 6,8% del gasto total en 2025 –el cuarto más alto de Argentina–, la provincia exhibe además un déficit corriente del 4%: ni siquiera los gastos de funcionamiento (salarios, servicios) están cubiertos por ingresos ordinarios. En su propia región, Formosa logró superávit (1,3%) y Corrientes tiene un rojo menor (-3,5%).

El IERAL advierte que el Chaco integra el grupo de “mayor desequilibrio corriente en 2025 y menor suba de ingresos en 2026”, una combinación letal que lo coloca al borde del colapso financiero.

El dato más alarmante es el necesario ajuste: para alcanzar el equilibrio en el primer semestre de 2026, Zdero debería recortar el gasto real un 10% respecto a igual período de 2025. Eso implica, en la práctica, despidos, congelamiento salarial o paralización de obras.

¿Por qué el gobierno provincial no ajustó cuando la Nación ya lo hacía? ¿En qué se gastó el dinero que no se tenía? El silencio del Ministerio de Economía chaqueño contrasta con la gravedad de los números. Sin un plan explícito, el riesgo de default o de medidas desesperadas crece por días.

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