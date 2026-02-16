Connect with us

Politica

La CGT convocó a un paro general sin movilización: cuándo será

Published

La central obrera no realizará movilizacines, a diferencia de lo ocurrido durante el tratamiento del proyecto en el Senado.

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este lunes convocar a un paro general para el día en que la reforma laboral sea debatida en la Cámara de Diputados. Cabe aclarar que la medida será sin movilización, a diferencia de lo que fue el miércoles pasado, cuando se produjeron incidentes en el Congreso durante la manifestación.

La decisión se tomó tras una reunión virtual de los cotitulares de la central obrera: Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), quienes analizaron el escenario parlamentario y el avance del proyecto oficial. Jerónimo había anticipado el domingo que «estaban dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional», en referencia al malestar creciente dentro del movimiento obrero frente a la iniciativa.

¿Qué día es el paro de la CGT?

Dirigentes sindicales plantearon que ya no alcanza con movilizaciones para expresar el rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y reclamaban medidas de mayor contundencia. Ante esto, la CGT decidió activar una medida de fuerza más firme, aunque no tiene una fecha confirmada, según detallaron en C5N.

Se estima que será el próximo jueves 19 de febrero el paro general de la CGT, aunque podria trasladarse al siguiente juves, 26 de febrero. Todo depende de qué día se trate la reforma laboral en Diputados, algo que no está confirmado todavía.

El rechazo de la CGT

Entre los puntos más cuestionados por la central obrera figuran los cambios en el régimen de indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y las vacaciones. También generó críticas el nuevo esquema previsto para las licencias por enfermedad o accidentes no laborales, que podría generar recortes de hasta el 50% en los salarios, aunque ahora Patricia Bullrich pediría ponerle macha atrás a este cambio.

