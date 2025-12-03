Connect with us

Luis Caputo aseguró que los bancos ofrecieron un préstamo de hasta US$7000 millones

El ministro de Economía volvió a desestimar que el país haya recibido ofertas por US$20.000 millones de bancos internacionales. Resaltó el respaldo de EE.UU. y habló sobre la acumulación de reservas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que los bancos ofrecieron prestarle a la Argentina hasta US$7000 millones“Estamos viendo cuánto tomaremos”, adelantó.

El funcionario indicó que la Argentina recibió ofertas de entre US$6000 y US$7000 millones por parte de entidades bancarias en calidad de préstamo, pero que el Gobierno está analizando el monto a tomar. Y volvió a negar que el país haya recibido propuestas por US$20.000 millones de entidades extranjeras.

“Dijimos que estaría bueno hacerlo por las nuestras. Es mejor señal de que Argentina puede arreglarse sola”, planteó Caputo. El funcionario aseguró que el escenario cambió después de las elecciones.

Luis Caputo reveló que los bancos ofrecieron prestarle a la Argentina hasta US$7000 millones. (Foto: TN / Nicolás González)
“Estamos en el momento en el que efectivamente más cerca estamos de tener acceso a los mercados”, afirmó ante empresarios una jornada organizada por el diario El Cronista.

Caputo proyectó cuántas reservas se podrían comprar en 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió acerca de la acumulación de reservas y cruzó a la oposición que asegura que “es imposible” comprar o acumular reservas.

“El Fondo quiere que compremos reservas, el mercado quiere que compremos reservas y nosotros queremos comprar reservas. Y nos lo vienen a decir a nosotros, que somos el equipo económico que más reservas compró en la historia. Nunca hubo un debate en esto”, respondió el ministro.

Caputo proyectó cuántas reservas se podrían comprar en 2026 (Foto: Agustín Marcarian/Reuters).
También proyectó cuántas la cantidad de reservas que podrían comprar durante el 2026.

“Si vamos a lo que hemos mandado al Presupuesto, asumiendo que la base monetaria se mantiene constante, en términos nominales estaría creciendo un 25%. A nosotros nos permitiría comprar aproximadamente US$7000 millones de dólares, sin la necesidad de esterilizar”, calculó el jefe de Hacienda.

Pero si la demanda de dinero se recupera, las compras de reservas oscilarían entre los US$7000 y US$14.000. Y si la demanda aumentara dos puntos porcentuales del producto, “podríamos comprar US$21.000 millones, sin tener que pagar intereses por ello”.

Dólar: qué puede pasar con el esquema de bandas

Luis Caputo insistió que el esquema de bandas cambiarias se mantendrá sin cambios. Volvió a señalar que la Argentina todavía tiene una enorme volatilidad de la demanda de dinero y política.

El ministro remarcó que mercado de cambios argentino es ”muy poco profundo” e impide al tipo de cambio flotar libremente.

“No intentemos correr más rápido de lo que nos dan las patas. El mercado tiene un determinado volumen y eso nosotros no lo podemos forzar”, cerró.

 

