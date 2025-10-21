Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Fue a Güerrín, pidió una pizza mitad margarita y pepperoni y dos bebidas: mostró el ticket final

Published

Güerrín es una de las pizzerías más emblemáticas de Buenos Aires. Ubicada sobre la Avenida Corrientes, y fundada en 1932, recibe cientos de comensales al día.

El lugar cuenta con miles de reseñas en Google Maps. En esta oportunidad, un turista compartió lo que pidió, cuánto gastó y su experiencia en el lugar.

En el ticket que mostró el hombre, se puede ver que, pidió una pizza mitad margarita y mitad de pepperoni, a un costo de $18.000 cada una. Además, agregó un adicional de champiñón por $7.100.

En cuanto a la bebida, optó por una gaseosa chica de la marca Coca-Cola y un agua con gas.

Advertisement. Scroll to continue reading.
El ticket final. (Foto: GoogleMaps)
El ticket final. (Foto: GoogleMaps)

En conclusión, con todo lo que pidieron al ser dos personas, gastaron un total de $51.900.

La pizzería fue fundada en 1932 por los genoveses Franco Malvezzi y Guido Grondona, en el mismo local donde sigue funcionando hoy. Desde su apertura vendieron millones de pizzas, todas elaboradas con masa amasada a mano dos veces por día para mantener la frescura.

Su especialidad es la pizza al molde, con masa bien alta y generosa, que la convirtió en un ícono porteño y un clásico imperdible para locales y turistas.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

CORRUPCION

Por primera vez, un juez chaqueño denuncia la alarmante injerencia del gobierno de Zdero sobre la Justicia

El juez Civil y Comercial 6, Jorge Sinkovich, denunció la marcada intromisión del gobierno de Leandro Zdero en la justicia chaqueña, especialmente en los...

4 días ago

NOTICIAS

Brutal ataque a un carpincho en un country de Canning: quedó en estado crítico tras ser golpeado con un fierro

Vecinos que presenciaron el atroz hecho grabaron el momento y suplicaron que soltaran al animal. Los agresores intentaron ahorcarlo con una soga y finalmente...

4 días ago

Politica

Patricia Bullrich estalló contra un candidato a diputado en Santa Fe: “Tenés 12 horas para sacar mi foto”

En las últimas horas se armó un gran revuelo porque Gabriel Chumpitaz, candidato a diputado, usó una foto con Patricia Bullrich para su campaña....

4 días ago

NOTICIAS

Entró a la casa de una jubilada, la persiguió hasta el baño y abusó de ella: lo condenaron a 7 años de prisión

El hecho ocurrió en agosto de 2018 en la localidad bonaerense de Pigüé. Un fallo de un tribunal de Bahía Blanca sentenció a Néstor...

4 días ago