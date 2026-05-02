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Hay alerta amarilla por tormentas y vientos en 4 provincias para hoy, sábado 2 de mayo

El organismo advirtió por lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas fuertes en distintas zonas del país, con distintos niveles de alerta según la provincia.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas para este sábado 2 de mayo en FormosaCorrientes Misiones. Además, advirtió por vientos fuertes en un sector de la provincia de Buenos Aires.

Alerta por tormentas

El área bajo alerta amarilla será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 50 y 70 mm. También es posible que se registre caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

En cuanto la zona bajo alerta naranja, en Misiones, se esperan tormentas fuertes con valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Zonas bajo alerta por tormentas (Captura SMN).
Zonas bajo alerta por tormentas (Captura SMN).

¿Cuándo rige la alerta en cada provincia?

En Formosa, la alerta rige durante la mañana y la tarde, mientras que en Corrientes, se mantiene activa solo por la mañana.

En tanto, en Misiones hay alerta naranja durante la mañana en el centro y sur de la provincia, mientras que en el norte rige una alerta amarilla por la mañana y la tarde.

Alerta amarilla por viento

El área será afectada durante la mañana por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Zonas bajo alerta amarilla por vientos fuertes en Buenos Aires (Captura SMN).
Zonas bajo alerta amarilla por vientos fuertes en Buenos Aires (Captura SMN).

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