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Quién era el jugador de polo que se descompensó mientras disputaba un partido en Salta

Esteban “Cun” D’Andrea Patrón Costas se desvaneció en el campo de juego el fin de semana.

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El polista Esteban D’Andrea Patrón Costas se descompensó el pasado sábado mientras disputaba un partido en la localidad de Cafayate y murió.

Cun, como lo apodaron sus amigos, tenía 34 años, vivía en Salta y era muy conocido en el ambiente del polo. Su pronta y repentina partida causó conmoción en el mundo del deporte y en la comunidad salteña.

De acuerdo a información publicada por El Tribuno de Salta, Cun empezó a sentirse mal al finalizar el primer chukker y se desvaneció en el campo de juego. Los presentes le realizaron maniobras de reanimación durante 50 minutos y luego fue atendido por personal médico, pero no sobrevivió.

Quién era el polista que murió durante un partido en Salta

Esteban D’Andrea Patrón Costas nació el 20 de enero de 1992, estaba casado y tenía una hija. Su muerte causó repercusiones también en el sector político local ya que era hijo del senador provincial por el departamento Chicoana, Esteban D’Andrea.

Esteban “Cun” D’Andrea Patrón Costas era polista y murió a los 34 años en Salta (Foto: Gentileza Prensa Polo)
Esteban “Cun” D’Andrea Patrón Costas era polista y murió a los 34 años en Salta (Foto: Gentileza Prensa Polo)

Cun había hecho un amplio recorrido en el ambiente del polo salteño; era un destacado jugador que llegó a lucirse tanto en competencias nacionales como internacionales.

Era un habitual protagonista del Campeonato Argentino del Interior con Handicap (CAIH) y muy querido en el circulo deportivo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a sus familiares y amigos después de trascender la triste noticia de su muerte.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, desde el entorno del jugador indican que se habría tratado de un episodio súbito, incluso con la posibilidad de un aneurisma. Sin embargo, hasta el momento no se difundió un parte oficial sobre las causas de la muerte.

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