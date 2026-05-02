El Horizonte Político de Chaco 2027: El Incipiente Escenario de Confrontación entre Magda Ayala y Pepe Honcharuk

El panorama político de la provincia del Chaco, tradicionalmente dinámico y polarizado, ha comenzado a proyectar sombras de lo que será la contienda electoral de 2027. Aunque el calendario formal aún sitúa las urnas en una distancia prudencial, los movimientos tácticos dentro del peronismo chaqueño sugieren una temprana reconfiguración de liderazgos. En este contexto, emergen con fuerza dos figuras cuya rivalidad parece destinada a definir el futuro del Justicialismo local: la ex-intendenta de Barranqueras, Magda Ayala, y el referente de de Villa Berthet “Pepe” Honcharuk.

Magda Ayala representa la consolidación de un liderazgo territorial joven y con una gestión visible en el área metropolitana. Su ascenso político ha estado marcado por la capacidad de retener y transformar una localidad clave como Barranqueras, posicionándose como una figura de renovación generacional dentro del partido. Ayala ha demostrado una notable destreza para articular demandas locales con una proyección provincial, consolidando una base de apoyo que trasciende los límites de su municipio y apelando a una estructura que combina la mística militante con la eficacia administrativa.

En la vereda opuesta de esta interna latente se encuentra Adalberto “Pepe” Honcharuk. Con una trayectoria cimentada en el sudoeste chaqueño, Honcharuk encarna la experiencia de la política territorial del interior, un sector que históricamente reclama un mayor protagonismo frente al centralismo de Resistencia y sus alrededores. Su perfil se caracteriza por un pragmatismo político y una conexión directa con los sectores productivos y sociales de la región, lo que le otorga una legitimidad de base robusta para disputar la conducción del proyecto opositor en la provincia.

La confrontación entre Ayala y Honcharuk no debe entenderse simplemente como un choque de ambiciones personales, sino como la manifestación de dos visiones estratégicas para recuperar la gobernación de Chaco. Mientras Ayala apuesta por una modernización del discurso y una fuerte impronta de gestión urbana, Honcharuk apela a la identidad del interior y a la reorganización de las estructuras tradicionales del peronismo. Esta dicotomía plantea un interrogante fundamental para el Justicialismo: ¿cuál es el perfil más apto para enfrentar al actual oficialismo provincial en el próximo ciclo electoral?

Sin embargo, este enfrentamiento prematuro también conlleva riesgos significativos. La fragmentación interna y el desgaste de las figuras antes de tiempo podrían debilitar las posibilidades de éxito del partido en su conjunto. La historia política chaqueña enseña que la unidad suele ser el requisito indispensable para la victoria, y una disputa mal gestionada entre los liderazgos de Barranqueras y Villa Ángela podría derivar en una diáspora de votos difícil de contener.

En conclusión, el camino hacia 2027 en Chaco se presenta como un tablero de alta complejidad. La figura de Magda Ayala, con su empuje metropolitano, y la de Pepe Honcharuk, con su arraigo en el interior, son los polos sobre los cuales girará la discusión política en los próximos años. De la capacidad de ambos para dirimir sus diferencias —ya sea mediante el consenso o una interna revitalizadora— dependerá no solo su futuro personal, sino la viabilidad de una alternativa política sólida que aspire a conducir los destinos de la provincia.