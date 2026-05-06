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La imagen que preocupa a Boca: así se retiró Leandro Brey tras lesionarse ante Barcelona de Ecuador

El arquero protagonizó un duro choque con un rival y quedó tendido sobre el césped. Debió ser reemplazado por Javier García, quien no sumaba minutos desde 2024.

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La derrota de Boca ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores dejó una señal de alarma: la lesión del arquero Leandro Brey, quien se hizo del puesto tras la rotura de ligamentos sufrida por Agustín Marchesín el pasado 14 de abril.

El arquero xeneize protagonizó un duro choque con un rival y quedó tendido sobre el césped. Dolorido y casi entre lágrimas, no pudo continuar y debió ser reemplazado por Javier García, quien no sumaba minutos desde 2024.

La acción ocurrió a los 22 minutos del partido cuando Brey impactó con Byron Castillo. Tras ser atendido por el cuerpo médico, el propio arquero pidió el cambio y el entrenador Claudio Úbeda dispuso el ingreso de García.

El momento del golpe que sufrió Brey en Ecuador. (Foto: REUTERS/Santiago Arcos)
El momento del golpe que sufrió Brey en Ecuador. (Foto: REUTERS/Santiago Arcos)

La imagen que preocupa a Boca: Leandro Brey se retiró rengueando

La preocupación creció aún más después del encuentro. Brey se retiró del estadio rengueando, sin muletas, con gestos de dolor en la zona del psoas.

Según informó el periodista Diego Monroig, los primeros reportes médicos indican que sufrió un fuerte golpe en la ingle que lo obligó a salir del partido.

Fernando Rodríguez, el arquero de 21 años que convocó Úbeda en Boca (Foto: Instagram @fer.rodriguez_01)
Fernando Rodríguez, el arquero de 21 años que convocó Úbeda en Boca (Foto: Instagram @fer.rodriguez_01)

Quién es Fernando Rodríguez, el juvenil que aparece como alternativa en Boca

Rodríguez, de 21 años, fue el tercer arquero para el duelo ante Cruzeiro en Belo Horizonte. El jugador es oriundo de Santo Pipó, un pueblo al norte de la provincia de Misiones, cercano al río Paraná.

En la Reserva del Xeneize, jugó solamente 15 partidos en los que le hicieron 10 goles y logró 5 vallas invictas. Mide 1,89 y fue titular en el Superclásico de la categoría en el cual el club de La Ribera se quedó con la victoria por 2-0.

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