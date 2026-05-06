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Desmantelaron cinco fábricas de cigarrillos truchos e investigan una red de explotación laboral

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La Justicia investiga una organización criminal que falsificaba marcas, evadía impuestos y tenía trabajadores durmiendo en los galpones. Había una “puerta secreta” donde los ocultaban. TN accedió a videos exclusivos del operativo.

Una investigación en cinco provincias terminó con el desmantelamiento de una presunta organización dedicada a la falsificación y comercialización de cigarrillos truchosevasión fiscal a gran escala y posible lavado de activos.

El caso es considerado por el fiscal federal Pedro Rebollo como “el hallazgo más importante de los últimos 15 a 20 años”, dejó al descubierto una estructura con ramificaciones en Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza, San Juan y San Luis.

Operativo en una fábrica de cigarrillos truchos

La banda operaba con un circuito logístico que iba desde la producción de cigarrillos apócrifos o sin registro fiscal en una fábrica clandestina de la ciudad de San Luis, hasta la venta al público a través de una red de distribuidoras mayoristas y minoristas.

Todo funcionaba bajo una organización con división de roles, permanencia en el tiempo y dispositivos de ocultamiento sofisticados.

Entre los productos comercializados, sobresale la marca Boxer, que no está registrada, lleva estampillas fiscales falsas y no cumple con ninguna de las exigencias legales para la venta de tabaco.

Tres núcleos, la misma red

La investigación permitió identificar al menos tres grandes centros donde operaba la organización:

  • Núcleo entrerriano: con epicentro en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, integrado por Mauricio Enrique Damer, César Joaquín Pirovani y Sergio Fabián Ross como distribuidores minoristas, y Sebastián Edmundo Blanchet (titular de “Distribuidora El Portal”) como proveedor mayorista intermedio.
  • Núcleo cuyano: con base en San Juan, San Luis y Mendoza, encabezado por Mario Alberto Genovart Sánchez como distribuidor mayorista regional, con conexión directa a la fuente productiva.
  • Núcleo bonaerense: con epicentro en CABA, liderado por David Rodolfo Suinchiski (titular de “El Rusito Distribuciones”, junto a “DDV Distribuciones S.R.L.” y “Grupo ASM S.R.L.”), todos proveedores mayoristas que abastecían a Blanchet a través de la empresa transportista Tim Car S.A.

El galpón de San Luis: fábrica, esclavitud y una puerta secreta

El corazón de la operación era un galpón en Av. Sarmiento, en la provincia de San Luis, donde la policía detectó ruidos de maquinaria, olores a tabaco y movimientos compatibles con la fabricación de cigarrillos. La Justicia ordenó un operativo en el lugar, donde se constató esta práctica ilegal.

Pero lo más impactante fue el hallazgo de trabajadores en condiciones de esclavitud y un sistema de puerta secreta que servía para ocultar la producción y el movimiento de los cigarrillos truchos.

En los galpones había camas, colchones, ropa de cama, una cocina, cajones de verduras y otros elementos que hacen sospechar que los empleados vivían allí.

Desmantelan una fábrica de cigarrillos truchos

Desde la investigación aseguraron que “el nivel de sofisticación y ocultamiento no tiene antecedentes recientes” y reconocieron: “Es el hallazgo más importante en los últimos 15 a 20 años”.

Según consta en el expediente, la organización no solo falsificaba marcas y estampillas fiscales, sino que también evadía impuestos a gran escala y está bajo la lupa por posible lavado de activos.

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