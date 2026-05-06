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Hablan de “estabilidad”, pero la deuda se dispara: alerta del intendente Pedro Maidana

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El intendente de Colonia Elisa, Pedro Maidana, cuestionó el discurso oficial sobre la “estabilidad” económica y advirtió sobre el fuerte crecimiento del endeudamiento en las provincias.

“Mientras se habla de un ‘proceso quirúrgico’, los números muestran otra realidad que merece ser discutida con claridad”, sostuvo.

Más deuda para pagar deuda

Según los datos difundidos, durante abril las provincias enfrentaron vencimientos por más de $881 mil millones, pero al mismo tiempo emitieron nueva deuda por más de $2,5 billones.

El punto más crítico, según Maidana, es que la emisión de deuda creció un 331,9% real interanual, lo que refleja una dinámica financiera que genera preocupación.

“Se paga deuda… tomando más deuda”, resumió, en referencia a un esquema que, según planteó, podría comprometer la sostenibilidad fiscal a futuro.

Debate abierto

El planteo se suma a las discusiones sobre el rumbo económico y el impacto del endeudamiento en las cuentas públicas, en un contexto donde distintas jurisdicciones buscan financiamiento para afrontar compromisos y sostener sus gastos.

Para Maidana, el desafío es transparentar la situación y abrir un debate profundo sobre el modelo de financiamiento, más allá de los discursos oficiales.

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