UTA advierte paro por despidos y falta de respuestas en el transporte

El secretario general de UTA Chaco, Raúl Abraham, cuestionó la situación generada por la empresa ERSA tras la desvinculación de 30 trabajadores y anticipó posibles medidas de fuerza. “Rechazamos esta decisión, la consideramos injusta”, afirmó en La Mañana de Natagalá. También confirmó que los empleados también responderán de manera individual a las notificaciones. En ese contexto, señaló que el gremio analiza acciones sindicales ante la falta de garantías laborales.

El dirigente advirtió que, de no haber una solución favorable, avanzarán con un paro de actividades. “Si no encontramos una respuesta, vamos a iniciar medidas sindicales”, sostuvo y remarcó el impacto social del conflicto, tanto en los trabajadores como en los usuarios del servicio. Además, cuestionó la falta de diálogo con las autoridades: “jamás nos comunicaron algo, nos enteramos por los medios”, expresó, al referirse a la ausencia de convocatorias por parte del Gobierno provincial.

Abraham también planteó incertidumbre sobre la continuidad del servicio, dado que la empresa había anunciado su funcionamiento hasta fines de mayo. Indicó que el gremio solicitó una reunión con el Ejecutivo para abordar la situación, sin obtener respuesta hasta el momento. “Es lamentable, porque no se está pensando en los trabajadores ni en la gente”, afirmó y consideró que el escenario actual responde a decisiones que afectan directamente la estabilidad laboral y el sistema de transporte en la provincia.