CHACO Cronograma de pagos de programas provinciales

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el cronograma de pagos correspondiente a distintos programas provinciales, que comenzará a abonarse este viernes. Los fondos serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles mediante todos los canales electrónicos habilitados.

Según se detalló oficialmente, el esquema de pagos se desarrollará de la siguiente manera:

El viernes 8 de mayo se abonará el programa “Expertos”, dependiente del Ministerio de Salud.

En tanto, el viernes 15 de mayo será el turno de las Becas Más Salud, del Ministerio de Salud, y las Becas Más Gobierno, correspondientes al Ministerio de Gobierno.

Por su parte, el lunes 18 de mayo se completará el cronograma con el pago de los programas Más Desarrollo (ex Más Inclusión), y el programa de reconversión laboral Canillitas, todos bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano. Ese mismo día también se acreditará el Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, del Ministerio de Educación.

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas destacaron que esta planificación tiene como objetivo ordenar la distribución de pagos y evitar aglomeraciones innecesarias, facilitando el acceso ágil y seguro de los beneficiarios a sus haberes a través de las plataformas digitales del NBCH.