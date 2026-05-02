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Un comisario se enfrentó a tiros con dos adolescentes que intentaron asaltarlo y mató a uno de 16 años

El jefe de la seccional de Bernal estaba de franco cuando fue interceptado por dos menores. El cómplice del fallecido quedó bajo custodia policial en un centro de salud

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Un enfrentamiento armado terminó con un adolescente fallecido y otro herido en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes. Allí, un comisario de Bernal fue víctima de un intento de robo mientras circulaba en su moto.

El episodio se desencadenó en el cruce de Avenida San Martín y calle 894. El comisario —que se encontraba en su día de franco y vestido de civil— fue abordado por dos jóvenes que se desplazaban en moto y lo amenazaron para que entregara su vehículo.

Ante la amenaza, el efectivo policial reaccionó utilizando su arma reglamentaria para repeler el ataque. En medio del intercambio de disparos, uno de los adolescentes, de 16 años, fue abatido por el comisario.

Por su parte, el segundo delincuente, de 15 años, sufrió una herida de bala en la pierna. Tras ser asistido por personal médico, fue trasladado a un hospital zonal, donde permanece bajo custodia policial.

La investigación judicial

El caso fue caratulado inicialmente como “robo calificado en grado de tentativa seguido de homicidio”. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Quilmes tomó intervención inmediata y decidió no tomar medidas restrictivas contra el comisario, al considerar de forma preliminar que actuó en legítima defensa.

El comisario circulaba en su moto cuando fue abordado por dos delincuentes (Foto: Google Maps).
El comisario circulaba en su moto cuando fue abordado por dos delincuentes (Foto: Google Maps).

Para garantizar la transparencia en los peritajes, la Justicia dispuso que las actuaciones queden a cargo de la Prefectura Naval Argentina, apartando a la fuerza provincial de las pericias técnicas en la escena del crimen.

Asimismo, la UFI Juvenil N°1 ordenó la aprehensión formal del menor herido. Según se informó, una vez que reciba el alta médica, será derivado a un Centro de Admisión de Menores.

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