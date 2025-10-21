Diez consejos para mantener la columna sana

El dolor de columna puede ser causado por problemas musculares, malas posturas, hernias de disco o desgaste relacionado con la edad y se manifiesta de formas variables como punzadas o molestias. Uno de los más conocidos es el dolor lumbar crónico, una dolencia persistente en la parte baja de la espalda que puede durar varias semanas.

Según especialistas de la Sociedad Española de Columna Vertebral (GEER), cada año de edad aumenta un 3,3% el riesgo de sufrir dolor lumbar crónico, la obesidad multiplica por 1,7% la probabilidad de padecerlo y el envejecimiento, el exceso de peso y el sedentarismo son los grandes responsables de este problema creciente. Tener un buen descanso nocturno es fundamental para la salud. (Foto: Adobe Stock)

“El dolor de espalda no debe asumirse como un destino inevitable de la edad. Con buenos hábitos de vida, prevención y atención precoz, podemos reducir de forma notable su aparición y su impacto en la calidad de vida”, afirma la Dra. Felisa Sánchez Mariscal, presidenta del GEER.

Los expertos recuerdan que la columna vertebral es el eje del cuerpo y de nuestra movilidad, por lo cual cuidarla hoy garantiza independencia y bienestar mañana, mientras que promover hábitos saludables, realizar ejercicio regular y consultar al profesional sanitario ante la aparición del dolor son los pilares para mantener una columna fuerte y funcional durante toda la vida.

Los 10 consejos para mantener la columna sana

Los especialistas enumeraron una serie de recomendaciones que ayudan a mantener la columna sana y fuerte y prevenir el dolor de espalda a cualquier edad: