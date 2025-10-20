Capitanich en Fontana: “Llegó el momento de ponerle un límite a Milei”

El candidato a senador nacional por el Frente Fuerza Patria llamó a “volver a mirar al pueblo trabajador” y a “devolverle la esperanza”. “Este 26 de octubre, elijo estar del lado del pueblo”, aseguró.

El candidato a senador nacional por el Frente Fuerza Patria Jorge Milton Capitanich encabezó un acto en Fontana, donde ante una concurrencia masiva ratificó su compromiso de ser “la voz de los que no tienen voz” en el Congreso de la Nación.

Haciendo una fuerte convocatoria ciudadana a recuperar las banderas de “soberanía política, independencia económica y justicia social”, “Coqui” aseguró que llegó el momento de ponerle un límite a Milei.

Acompañado por el actual senador Antonio Rodas, Capitanich delineó los ejes de su propuesta y realizó un duro diagnóstico de la situación actual: “Hoy, cuando muchos sienten frustración y cansancio, tenemos que volver a mirar al pueblo trabajador, a los jóvenes, a quienes no llegan a fin de mes y devolverle la esperanza a las chaqueñas y chaqueños”.

Un límite claro en las urnas

El discurso del tres veces gobernador del Chaco tuvo como centro una crítica contundente al gobierno libertario. “Milei está endeudando irresponsablemente a la Argentina y nosotros somos los que tenemos que responder en el Congreso de la Nación”, enfatizó.

“Coqui” convocó a un respaldo masivo en las elecciones del próximo domingo: “El pueblo argentino le pondrá el primer límite a Milei este 26 de octubre”, apuntó y afirmó que ese límite se construye “con la fuerza de los trabajadores, con la fuerza de los desocupados, con la fuerza de los docentes, con la fuerza de los jubilados, con la fuerza del pueblo”.

El candidato a senador por la Lista 501 cerró su alocución reafirmando su posición: “Somos herederos de una revolución en paz, nacida del trabajo y la justicia social, por eso este 26 de octubre, elijo estar del lado del pueblo, con la fuerza de la democracia y la convicción de siempre”.

Acompañaron a Capitanich los candidatos de Fuerza Patria Magda Ayala, Julieta Campo y Rodrigo Ocampo; y el diputado nacional Juan Manuel Pedrini.

Por su parte, Rodas evocó los “tiempos gloriosos” de gestión junto a Capitanich y destacó “la mayor transformación que vivió Fontana”. En un claro mensaje de unidad, Rodas pidió a los ciudadanos acompañar la Lista 501 como “la única manera de frenar esta locura” y “la garantía de que la felicidad y el amor volverán a reinar en nuestra patria”.