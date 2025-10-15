Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Sobrevivió comiendo insectos: rescataron a un joven que vagó más de 10 días perdido solo en la selva

Published

Sucedió en Tailandia. El adolescente británico fue hallado el 11 de octubre.

Lawrence Stallard Honour, de 19 años, fue rescatado tras desaparecer el 27 de septiembre mientras intentaba cruzar la frontera con Myanmar. Pasó más de diez días solo en la jungla, donde logró sobrevivir alimentándose con hormigas y corteza de árboles hasta que fue hallado con vida por las autoridades tailandesas.

El adolescente británico había dejado su hotel en Kanchanaburi, al oeste del país, con el objetivo de llegar al estado de Karen. Su desaparición encendió las alarmas y dio inicio a un intenso operativo de búsqueda en la zona fronteriza.

Lawrence fue hallado el 11 de octubre cerca del templo Wat Tham Sawan Bandan, tras más de dos semanas desaparecido (Foto: : Asia Pacific Press vía ViralPress)
Lawrence fue hallado el 11 de octubre cerca del templo Wat Tham Sawan Bandan, tras más de dos semanas desaparecido (Foto: : Asia Pacific Press vía ViralPress)

El coronel Santi Phithaksakul, de la Policía de Tailandia, detalló que el joven tenía previsto llegar a la localidad de Payathonzu, en el estado de Karen, y había intentado cruzar el paso fronterizo de las Tres Pagodas el 27 de septiembre, cuando descubrió que no estaba operativo.

En un primer momento, las autoridades temían que hubiera sido captado por una red de estafas en Myanmar, donde operan centros ilegales vinculados al crimen organizado. Sin embargo, las investigaciones determinaron más tarde que se había extraviado en la selva mientras intentaba cruzar el paso fronterizo de las Tres Pagodas.

“Me temo que haya hablado con gente en línea y que lo hayan engañado para que vaya a uno de estos centros de detención en Myanmar, donde no dejan salir a nadie”, declaró su madre, Gulnara Fattakhova, en diálogo con Mirror, tras presentar la denuncia al detectar movimientos extraños en la cuenta de correo de su hijo.

Las autoridades tailandesas desplegaron un intenso operativo de búsqueda y distribuyeron folletos con su imagen por toda la ciudad (Foto: : Asia Pacific Press vía ViralPress)
Las autoridades tailandesas desplegaron un intenso operativo de búsqueda y distribuyeron folletos con su imagen por toda la ciudad (Foto: : Asia Pacific Press vía ViralPress)

Según contó tras ser rescatado, Lawrence no logró cruzar el paso fronterizo porque se encontraba cerrado. Ante esa situación, decidió continuar su camino por su cuenta, pero al caer la noche perdió el rumbo en medio de la selva y su teléfono se quedó sin batería.

Durante más de diez días vagó solo y desorientado por un terreno difícil, alimentándose de hormigas y corteza de árboles para sobrevivir, hasta que fue hallado cerca del templo Wat Tham Sawan Bandan, en la provincia de Kanchanaburi.

Las autoridades confirmaron que no hubo señales de abuso ni de trata de personas. Lawrence fue rescatado el 11 de octubre por la organización One Sky Foundation y ya se encuentra con sus padres, que viajaron a Tailandia para reunirse con él. Las causas que lo llevaron a intentar cruzar la frontera aún están bajo investigación.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Diputados

Milei en Chaco: “Preocupa que el Gobierno provincial arme escenario a un Presidente que pide paciencia a gente que no llega al 5 del mes”

La diputada justicialista Mariela Quirós analizó el escenario económico y social en el que el presidente Javier Milei arribó por segunda vez este sábado...

4 días ago

NOTICIAS

Salta: un excomisario dejó a su hijo en el colegio, desapareció y lo encontraron muerto dos días después

Vicente Cordeyro había sido visto por última vez este jueves. Lo encontraron a unos metros de un predio que se incendió. Un excomisario de Salta que estaba...

4 días ago

Politica

Galmarini anticipó que Fuerza Patria apelará el fallo en favor de Diego Santilli: “Iremos a la Corte”

La senadora bonaerense electa Malena Galmarini anticipó este sábado que Fuerza Patria recurrirá a la Corte Suprema tras el fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE)...

4 días ago

Politica

“Juanchi” García: “Es innegable la realidad de la paralización de la obra pública en el Chaco y el país”

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria denunció que existen 3.000 proyectos de infraestructura frenados en la provincia y apuntó contra el gobernador...

4 días ago