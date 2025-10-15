Sobrevivió comiendo insectos: rescataron a un joven que vagó más de 10 días perdido solo en la selva

Lawrence Stallard Honour, de 19 años, fue rescatado tras desaparecer el 27 de septiembre mientras intentaba cruzar la frontera con Myanmar. Pasó más de diez días solo en la jungla, donde logró sobrevivir alimentándose con hormigas y corteza de árboles hasta que fue hallado con vida por las autoridades tailandesas.

El adolescente británico había dejado su hotel en Kanchanaburi, al oeste del país, con el objetivo de llegar al estado de Karen. Su desaparición encendió las alarmas y dio inicio a un intenso operativo de búsqueda en la zona fronteriza.

Lawrence fue hallado el 11 de octubre cerca del templo Wat Tham Sawan Bandan, tras más de dos semanas desaparecido (Foto: : Asia Pacific Press vía ViralPress)

El coronel Santi Phithaksakul, de la Policía de Tailandia, detalló que el joven tenía previsto llegar a la localidad de Payathonzu, en el estado de Karen, y había intentado cruzar el paso fronterizo de las Tres Pagodas el 27 de septiembre, cuando descubrió que no estaba operativo.

En un primer momento, las autoridades temían que hubiera sido captado por una red de estafas en Myanmar, donde operan centros ilegales vinculados al crimen organizado. Sin embargo, las investigaciones determinaron más tarde que se había extraviado en la selva mientras intentaba cruzar el paso fronterizo de las Tres Pagodas.

“Me temo que haya hablado con gente en línea y que lo hayan engañado para que vaya a uno de estos centros de detención en Myanmar, donde no dejan salir a nadie”, declaró su madre, Gulnara Fattakhova, en diálogo con Mirror, tras presentar la denuncia al detectar movimientos extraños en la cuenta de correo de su hijo.

Las autoridades tailandesas desplegaron un intenso operativo de búsqueda y distribuyeron folletos con su imagen por toda la ciudad (Foto: : Asia Pacific Press vía ViralPress)

Según contó tras ser rescatado, Lawrence no logró cruzar el paso fronterizo porque se encontraba cerrado. Ante esa situación, decidió continuar su camino por su cuenta, pero al caer la noche perdió el rumbo en medio de la selva y su teléfono se quedó sin batería.

Durante más de diez días vagó solo y desorientado por un terreno difícil, alimentándose de hormigas y corteza de árboles para sobrevivir, hasta que fue hallado cerca del templo Wat Tham Sawan Bandan, en la provincia de Kanchanaburi.

Las autoridades confirmaron que no hubo señales de abuso ni de trata de personas. Lawrence fue rescatado el 11 de octubre por la organización One Sky Foundation y ya se encuentra con sus padres, que viajaron a Tailandia para reunirse con él. Las causas que lo llevaron a intentar cruzar la frontera aún están bajo investigación.