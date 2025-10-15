POR FIN! Culminaron las obras de reparación sobre el puente Chaco Corrientes

Culminaron las obras de reparación sobre el puente Manuel Belgrano

Las rampas metálicas que estaban sobre unas juntas, en un tramo del viaducto, fueron sacadas y con eso se dieron por concluidos los trabajos. Las reparaciones demoraron un mes y medio, lo que generó demoras diarias en el tráfico entre Corrientes y Chaco.

El tránsito en el Puente interprovincial “General Manuel Belgrano”, está normalizado tras la finalización de las obras de la Dirección Nacional Vialidad en la estructura de las juntas del viaducto.

Se levantaron las rampas en el puente interprovincial que obligaban a la reducción de la velocidad y la circulación de vehículos es fluida.