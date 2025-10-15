Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

La Justicia descarta que el doble femicida de Córdoba haya provocado el incendio en la iglesia

Published

Fuentes policiales confirmaron a TN que los dos hechos, ocurridos el mismo día y a pocas cuadras entre sí, parecen no estar relacionados.

La localidad de Villa Serrana, a una hora de Córdoba capital, se vio sacudida por dos dramas en menos de 24 horas: el doble femicidio de Luna Giardina (30) y su madre Mariel Zamudio (55), y el incendio en una iglesia evangélica en el que murieron dos nenas uruguayas de 1 y 5 años.

Los dos hechos ocurrieron el sábado 11 y, en principio, surgieron versiones de una conexión entre ambos por la cercanía y la coincidencia en el tiempo. Sin embargo, ante la consulta de TN, fuentes policiales descartaron cualquier relación.

El dato que despejó las dudas

Pablo Laurta, expareja de Luna y acusado por el doble femicidio, escapó en un taxi junto a su hijo de 5 años rumbo a Entre Ríos, donde fue detenido al día siguiente. La secuencia de horarios fue clave para despejar dudas: el doble femicidio ocurrió a las 11.10, mientras que el incendio en la iglesia se desató recién a las 15.33, más de cuatro horas después. El cotejo entre ambos datos descartó esa versión.

Pablo Laurta, acusado de matar a su expareja y a su exsuegra. (Foto: Policía de Entre Ríos)
Pablo Laurta, acusado de matar a su expareja y a su exsuegra. (Foto: Policía de Entre Ríos)

Horas después del crimen, un incendio arrasó una iglesia evangélica ubicada a pocas cuadras del lugar del femicidio. Las llamas se propagaron rápidamente y provocaron la muerte de dos niñas uruguayas, de 1 y 5 años, que estaban en el lugar junto a su madre.

El episodio generó conmoción en el barrio y alimentó especulaciones sobre una posible conexión con el doble femicidio. Sin embargo, los investigadores fueron tajantes. “No existe ninguna relación entre el doble femicidio y el incendio en la iglesia. A la hora en que comenzó el fuego, Laurta ya se encontraba huyendo en el taxi con el niño”, aseguraron este miércoles.

Por el momento, Pablo Laurta continúa detenido y será investigado formalmente en los próximos días por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba. A su vez, atravesará un proceso similar en Entre Ríos a partir del crimen de Martín Palacios, el remisero que -según se comprobó- fue contratado por el sospechoso y cuyo cadáver fue encontrado descuartizado este lunes.

En paralelo, la fiscalía investiga el incendio trágico de la iglesia como un hecho independiente, sin elementos que conecten al sospechoso con ese siniestro.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Diputados

Milei en Chaco: “Preocupa que el Gobierno provincial arme escenario a un Presidente que pide paciencia a gente que no llega al 5 del mes”

La diputada justicialista Mariela Quirós analizó el escenario económico y social en el que el presidente Javier Milei arribó por segunda vez este sábado...

4 días ago

NOTICIAS

Salta: un excomisario dejó a su hijo en el colegio, desapareció y lo encontraron muerto dos días después

Vicente Cordeyro había sido visto por última vez este jueves. Lo encontraron a unos metros de un predio que se incendió. Un excomisario de Salta que estaba...

4 días ago

Politica

Galmarini anticipó que Fuerza Patria apelará el fallo en favor de Diego Santilli: “Iremos a la Corte”

La senadora bonaerense electa Malena Galmarini anticipó este sábado que Fuerza Patria recurrirá a la Corte Suprema tras el fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE)...

4 días ago

Politica

“Juanchi” García: “Es innegable la realidad de la paralización de la obra pública en el Chaco y el país”

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria denunció que existen 3.000 proyectos de infraestructura frenados en la provincia y apuntó contra el gobernador...

4 días ago