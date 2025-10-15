La Justicia descarta que el doble femicida de Córdoba haya provocado el incendio en la iglesia

La localidad de Villa Serrana, a una hora de Córdoba capital, se vio sacudida por dos dramas en menos de 24 horas: el doble femicidio de Luna Giardina (30) y su madre Mariel Zamudio (55), y el incendio en una iglesia evangélica en el que murieron dos nenas uruguayas de 1 y 5 años.

Los dos hechos ocurrieron el sábado 11 y, en principio, surgieron versiones de una conexión entre ambos por la cercanía y la coincidencia en el tiempo. Sin embargo, ante la consulta de TN, fuentes policiales descartaron cualquier relación.

El dato que despejó las dudas

Pablo Laurta, expareja de Luna y acusado por el doble femicidio, escapó en un taxi junto a su hijo de 5 años rumbo a Entre Ríos, donde fue detenido al día siguiente. La secuencia de horarios fue clave para despejar dudas: el doble femicidio ocurrió a las 11.10, mientras que el incendio en la iglesia se desató recién a las 15.33, más de cuatro horas después. El cotejo entre ambos datos descartó esa versión.

Pablo Laurta, acusado de matar a su expareja y a su exsuegra. (Foto: Policía de Entre Ríos)

Horas después del crimen, un incendio arrasó una iglesia evangélica ubicada a pocas cuadras del lugar del femicidio. Las llamas se propagaron rápidamente y provocaron la muerte de dos niñas uruguayas, de 1 y 5 años, que estaban en el lugar junto a su madre.

El episodio generó conmoción en el barrio y alimentó especulaciones sobre una posible conexión con el doble femicidio. Sin embargo, los investigadores fueron tajantes. “No existe ninguna relación entre el doble femicidio y el incendio en la iglesia. A la hora en que comenzó el fuego, Laurta ya se encontraba huyendo en el taxi con el niño”, aseguraron este miércoles.

Por el momento, Pablo Laurta continúa detenido y será investigado formalmente en los próximos días por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba. A su vez, atravesará un proceso similar en Entre Ríos a partir del crimen de Martín Palacios, el remisero que -según se comprobó- fue contratado por el sospechoso y cuyo cadáver fue encontrado descuartizado este lunes.

En paralelo, la fiscalía investiga el incendio trágico de la iglesia como un hecho independiente, sin elementos que conecten al sospechoso con ese siniestro.