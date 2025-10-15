Connect with us

¿Es correcto escribir todo en mayúsculas? La RAE lo deja claro

Published

La Real Academia Española aclaró qué significa usar solo mayúsculas y por qué no se recomienda en la escritura habitual.

Cada tanto, en redes sociales o mensajes, aparece la duda: ¿está bien escribir todo en mayúsculas?. Según explicó la Real Academia Española (RAE) en una reciente publicación, no es correcto escribir únicamente con letras mayúsculas, salvo en casos específicos.

En principio, lo adecuado es escribir en minúsculas y utilizar mayúscula inicial únicamente donde corresponde: al comienzo de una oración, en nombres propios o después de un punto.

¿Es correcto escribir todo en masyúsculas? (Captura x.com/RAEinforma).
La RAE advierte que usar todo en mayúsculas puede interpretarse como un grito en la comunicación escrita, especialmente en entornos digitales como redes sociales, correos electrónicos o mensajes de texto

Por eso, aunque no sea un error ortográfico en sí, puede resultar descortés o dar una impresión agresiva.

¿Cuándo sí se pueden usar solo mayúsculas?

Existen, sin embargo, algunas excepciones válidas:

  • En siglas o acrónimos (por ejemplo, ONUDNINASA).
  • En títulos o carteles donde se busca destacar visualmente una palabra o frase.
  • En casos de diseño o estilo tipográfico específicos.

Fuera de esos contextos, la escritura sostenida en mayúsculas no es recomendable. La minúscula, explican los especialistas, favorece la legibilidad y la buena comunicación.

