CORRIENTES Alto acatamiento al paro docente y acompañamiento a la marcha federal

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) acompañó la multitudinaria movilización federal al Palacio Pizzurno, que se realizó ayer martes 14/10 en el marco del Paro Nacional Docente convocado por la CTERA en defensa de la Educación Pública, el salario docente, haberes de nuestros jubilados/as, los derechos de los trabajadores de la educación. En Corrientes, informó que la medida de fuerza superó el 75% de adhesión.

Cientos de docentes de Corrientes acompañaron la marcha federal que este martes 14/10 se concentró frente al Congreso de la Nación y finalizó con un multitudinario acto frente a la Secretaría de Educación de la Nación.

La titular de CTERA, Sonia Alesso, expresó que los docentes de todo el país “estamos nuevamente en las calles para exigir la restitución del FONID, la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, el envío de fondos para infraestructura escolar y la defensa del financiamiento educativo a las provincias, urgente recomposición del salario docente de los haberes jubilatorios. No vamos a permitir que se siga ajustando sobre la escuela pública y los salarios de las y los docentes.”

La entidad sindical correntina encabezó la marcha federal junto al resto de Secretarios/as Generales de la CTERA. En diálogo con medios de Corrientes detalló que la adhesión a la medida de fuerza en la Provincia superó el 75% y en todo el país el acatamiento superó el 80%.

“En Corrientes hay escuelas que han acatado en forma total y otras en un alto porcentaje. Esperemos que el Gobierno Provincial no descuente, porque es un paro a favor de los fondos de las Provincias. Sin financiamiento educativo nacional es imposible tener escuelas dignas, mejorar la infraestructura, auxiliar los presupuestos provinciales. Por eso llevamos adelante este plan de lucha”, detalló el Secretario General del SUTECO.