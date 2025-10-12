Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Licuar cáscara de mandarina y bicarbonato: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Published

Conocé los beneficios de esta combinación y cómo usarla correctamente.

La cáscara de la mandarina es lo primero que termina en la basura cuando comemos la fruta, pero lo que no muchos saben es que puede tener diversos usos en el hogar, sobre todo si se licúa junto a un poco de bicarbonato de sodio.

Esta combinación aprovecha el poder desengrasante y el aroma cítrico de la mandarina junto a la capacidad del bicarbonato para neutralizar olores y eliminar manchas suaves.

Para qué sirve la mezcla de cáscara de mandarina y bicarbonato

Esta mezcla puede usarse como desodorizante natural, gracias al perfume intenso de la fruta, ideal para dejar la heladera, los cajones o cualquier rincón con olor fresco.

Esta mezcla puede usarse en la limpieza del hogar. (Imagen ilustrativa IA Gemini)
Esta mezcla puede usarse en la limpieza del hogar. (Imagen ilustrativa IA Gemini)

También, la pasta que se obtiene puede ser utilizada para frotar mesadas, tablas de madera y recipientes de cocina, eliminando restos pegados y manchas.

Por otro lado, diluida en agua, sirve para limpiar hojas de las plantas de interior, dejándolas brillantes y libres de polvo. Además el aroma cítrico ayuda a mantener alejadas algunas plagas comunes en la cocina o el jardín.

Cómo preparar la mezcla

  1. Lavá bien la cáscara de mandarina para sacar cualquier resto de pesticida o suciedad.
  2. Cortá en trozos pequeños y ponelos en la licuadora junto a 1 o 2 cucharadas de bicarbonato y un poco de agua.
  3. Licuá hasta formar una pasta homogénea.
  4. Usá la mezcla en el momento para limpiar o colocala en pequeños recipientes si la querés como desodorante natural.

Precauciones a tener en cuenta

Aunque es un truco natural para tareas de limpieza ligera, es importante tener en cuenta que esta mezcla no es tan eficaz para eliminar grasa muy pegada, moho o manchas difíciles como un producto químico especializado.

A su vez, es mejor evitar usarla en superficies delicadas como las mesadas de mármol o madera barnizada, ya que el bicarbonato puede ser abrasivo, por lo que es mejor probarlo primero en una esquina.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Glenda Seifert: “votar a la 503 violeta es no volver al pasado y no volver al kirchnerismo que tanto daño nos hizo”

La intendenta de Pampa del Infierno y candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Glenda Seifert, destacó en 7AM el respaldo que percibe en su recorrida...

3 días ago

Politica

Capitanich: “La timba financiera de Milei prioriza la especulación sobre la producción”

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria apuntó contra el modelo económico que “saquea al país” y propuso que el Congreso controle las...

2 días ago

Politica

Bioquímicos apuntan al Directorio del InSSSeP por recorte de prestaciones: “Es una medida inconsulta e irrazonable que afecta al bolsillo del afiliado”

El Colegio de Bioquímicos salió este jueves a rechazar las disposiciones del Directorio del InSSSeP, por las cuales ahora “los afiliados van a poder realizarse...

2 días ago

Politica

“El presidente no es bienvenido”: docentes y gremios se movilizan ante la llegada de Milei al Chaco

“El presidente no es bienvenido”: docentes y gremios se movilizan ante la llegada de Milei al Chaco 📍 Resistencia, Chaco — En vísperas de...

1 día ago