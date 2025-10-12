Connect with us

JUANCHI GARCÍA: “Los intendentes estamos preocupados en cuanto a si Zdero podrá pagar el aguinaldo”

El intendente de Machagai y candidato a diputado nacional por FUERZA PATRIA, Juan Manuel García, habló sobre varios temas inherentes a la carrera electoral, pero también analizó la gestión de Leandro Zdero.

ALGUNAS DE LAS DEFINICIONES QUE DEJÓ JUAN MANUEL GARCÍA

“La situación financiera-económica de la gestión de Leandro Zdero es una bola de nieve preocupante”.

“Estamos viendo que Leandro Zdero está chocando la calesita”.

“En los municipios hay preocupación en cuanto a si Zdero podrá afrontar el pago de medio aguinaldo a fin de año”.

“Los municipios no tienen flujos de fondos, como sí lo teníamos en gestiones pasadas”.

“Hay un ajuste fenomenal, que los trabajadores están pagando ese ajuste de la motosierra de Javier Milei”.

