Nicole Kidman se separó de Keith Urban tras 19 años de matrimonio

Hay sorpresa en el ambiente artístico de los Estados Unidos. Tras 19 años de matrimonio, se separaron la actriz Nicole Kidman y el cantante Keith Urban.

De acuerdo a lo que confirmó la revista People, la ganadora del Oscar no tenía intenciones de romper la pareja y fue el artista el que tomó la iniciativa.

Qué pasó entre Nicole Kidman y Keith Urban

Según una fuente cercana a la familia de la actriz que citó la revista People, la actriz hizo todo lo posible para evitar la separación. “Ella no quería esto. Estuvo luchando por salvar el matrimonio”, aseguró el informante.

Kidman y Urban estuvieron viviendo separados desde mitad de año, de acuerdo a lo que citó el medio TMZ que fue el primero en dar cuenta de la noticia.

La boda de la actriz y el cantante fue en junio de 2006 y, juntos, habían forjado una de las parejas más sólidas de Hollywood. Tienen dos hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. Kidman había estado casada antes con Tom Cruise.

Una de las últimas fotos juntos entre Nicole Kidman y Keith Urban, en mayo de 2025. (Foto: REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

La última referencia que existe de que estaban juntos fue cuando el 25 de junio la protagonista de Los otros compartió una foto en la que se la ve abrazando a Urban. Ese día cumplían 19 años de casados. Luego la actriz mostró varias fotos de los “recuerdos de verano”, pero sin que Urban esté presente. El cantante está de gira con su banda.

El quiebre en la relación entre Nicole Kidman y Keith Urban puede significar un shock para Hollywood, pero no para su círculo íntimo, aseguró alguien del entorno de la pareja a la revista People. “No era un secreto que están viviendo separados desde hace un tiempo. La gente cercana a Keith sentía que la separación era inevitable”, arriesgó el informante.

Cuando Nicole Kidman fue sola a la premiere de la serie “Nine Perfect Strangers”. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Ambos fueron vistos juntos por última vez en público durante un partido del Mundial de Clubes entre Los Ángeles Football Club y Esperance de Tunis en junio. “Keith compró su propia residencia en Nashville y se mudó de la casa familiar”, confirmó otra fuente ligada al cantante al sitio TMZ.

En abril de 2024, Kidman había dicho en una charla con la revista People que tenía un “encantador” sistema de apoyo familiar. “Tengo tanta suerte de tener a Keith, que es simplemente mi amor, mi profundo, profundo amor. Eso me da la capacidad de ir y hacer lo que tenga que hacer porque sé a dónde puedo volver”, había comentado.