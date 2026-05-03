Connect with us

Hi, what are you looking for?

Espectáculos

Maia Reficco mostró una foto de su intimidad con Franco Colapinto que enterneció a todos en las redes

Published

La novia del piloto argentino sorprendió con las imágenes que publicó en su cuenta personal de Instagram.

Maia Reficco causó sorpresa en las redes sociales al compartir una serie de fotos de los días que pasó con Franco Colapinto en Buenos Aires.

Cabe recordar que la artista acompañó al piloto durante su paso por la Ciudad el fin de semana pasado cuando fue protagonista de un megaevento que convocó a miles de fanáticos.

Entre las imágenes que publicó en su Instagram, hubo una que se robó todas las miradas y que enterneció a sus seguidores: en la foto se lo ve a Colapinto dentro de un avión, recostado sobre el apoyabrazos, con los ojos cerrados y una sonrisa relajada.

Maia mostró la intimidad de su viaje en avión con Franco Colapinto. (Foto: Instagram/maiareficco)
Maia mostró la intimidad de su viaje en avión con Franco Colapinto. (Foto: Instagram/maiareficco)

Con una gorra clara y un look casual, Franco transmite tranquilidad mientras descansa, en una escena íntima que refleja la cercanía y complicidad de la pareja.

Por su parte, el piloto no dudó en comentar la publicación con dos emojis de corazones y una carita enamorada. Además el posteo se llenó de mensajes de usuarios que celebraron el noviazgo.

Maia Reficco y Franco Colapinto más enamorados que nunca. (Foto: Instagram/maiareficco)
Maia Reficco y Franco Colapinto más enamorados que nunca. (Foto: Instagram/maiareficco)

“La última foto de Franquito es hermosa”, “los amamos”, “¡qué vivan los novios!“, ”sean siempre felices”, “son demasiado lindos juntos” y “un aplauso para esta pareja que está enamorada”, fueron otras de las reacciones.

Así fue la confirmación del noviazgo de Franco Colapinto y Maia Reficco

La relación entre Reficco y Colapinto venía generando rumores desde hacía meses, pero en los últimos días se mostraron más juntos que nunca.

Maia y Franco confirmaron su noviazgo. (Foto: X/@AlpineF1Team).
Maia y Franco confirmaron su noviazgo. (Foto: X/@AlpineF1Team).

La confirmación pública llegó cuando la cuenta oficial de Alpine F1 Team compartió imágenes del piloto en el Gran Premio de Miami, donde apareció de la mano con la actriz, compartiendo un mate en su llegada al autódromo.

Así, la pareja atraviesa un gran momento y no duda en mostrarlo, tanto en eventos públicos como en pequeños gestos cotidianos que terminan conquistando a sus seguidores.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

CORRUPCION

Del Congreso al Feed: Virginia Gallardo El arte de legislar entre filtros y mala onda

  En la Argentina de hoy, si te quedaste estancado pensando que un diputado debe presentar proyectos de ley, redactar artículos o, no sé,...

3 días ago

Politica

Los intendentes fueron a reclamar fondos a Capital Humano y Pettovello les dejó un cartel contra Kicillof

El gobierno de Milei mantiene una deuda con la provincia por el Servicio Alimentario Escolar que asciende a más de $220.000 millones. Un grupo...

4 días ago

Politica

Una encuesta de Management & Fit muestra que la aprobación de Milei cayó 10 puntos por el caso Adorni y Libra

Una encuesta de Management & Fit confirmó la caída de la aprobación de Javier Milei en los últimos dos meses, arrastrado por los escándalos...

4 días ago

NOTICIAS

Charata trágico accidente en ruta 89: camión atropella y mata a una mujer

CHARATA, CHACO – Un fatal accidente de tránsito se registró este 01 de mayo de 2026, alrededor de las 07:45 horas, sobre la Ruta...

3 días ago