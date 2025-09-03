Cómo combatir el enmascaramiento, la herramienta de disimular emociones en un mundo que exige éxito

El enmascaramiento es una estrategia consciente o inconsciente para ocultar rasgos, síntomas o emociones propias con el fin de ser aceptado. Según la psicóloga clínica canadiense Marilisa Morea, muchas personas ni siquiera advierten que lo hacen porque se convierte en un hábito.

La diferencia con una simple adaptación social está en la motivación: adaptarse es seguir reglas prácticas para convivir, mientras que enmascararse nace de la ansiedad o del miedo a ser juzgado. Los pensamientos que lo impulsan suelen sonar como: “Si muestro mi verdadero yo, pensarán que soy raro”.

El fenómeno es frecuente en personas neurodivergentes, como quienes tienen autismo o TDAH, pero también se observa en distintos contextos de salud mental y en la vida cotidiana de quienes sienten que no pueden mostrarse tal como son.

Cómo se manifiesta

El enmascaramiento puede adoptar diferentes formas:

En lo social : mantener contacto visual aunque resulte incómodo, imitar gestos o lenguaje corporal.

: mantener contacto visual aunque resulte incómodo, imitar gestos o lenguaje corporal. En lo conductual : reprimir movimientos naturales como mover las manos para evitar comentarios.

: reprimir movimientos naturales como mover las manos para evitar comentarios. En la compensación: dedicar más tiempo y esfuerzo que los demás para disimular las propias dificultades.

Ejemplos cotidianos incluyen ensayar mentalmente lo que se va a decir para sonar “correcto”, reírse de chistes que no hacen gracia o contestar “estoy bien” aun en medio de una crisis.

Fingir que se está feliz, uno de los hábitos exóticos que funcionan. (Foto: Adobe Stock)

Esta máscara emocional puede sostener la funcionalidad en el trabajo o en los vínculos, pero por dentro genera agotamiento y sensación de vacío. Muchas personas terminan viviendo en “modo automático”, desconectadas de lo que sienten.

Impacto en la salud mental

Llevar una máscara emocional de manera constante no es inocuo. Estudios señalan que el enmascaramiento prolongado puede:

Aumentar el riesgo de depresión y ansiedad.

Ocultar síntomas , lo que retrasa diagnósticos adecuados.

, lo que retrasa diagnósticos adecuados. Desgastar emocionalmente , con mayor riesgo de burnout.

, con mayor riesgo de burnout. Incrementar la soledad, porque la persona percibe que nadie conoce a su verdadero yo.

En el caso de las mujeres con autismo, por ejemplo, el enmascaramiento ha contribuido históricamente a que reciban diagnósticos tardíos, ya que su comportamiento parece imitar al de personas neurotípicas.

Cómo empezar a desenmascararse

Dejar de usar una máscara emocional no significa exponerse sin protección, sino elegir espacios seguros y personas de confianza donde mostrarse auténtico. Algunas claves:

Buscar apoyo profesional: la terapia ofrece un espacio sin juicios para hablar y reconocerse. Practicar la autoaceptación: comprender que el deseo de encajar es natural, pero no debe anular la identidad. Construir entornos seguros: rodearse de personas que acepten y valoren la diversidad de formas de ser.

Aprender a vivir sin fingir requiere valentía. Como afirma la psicóloga Morea, abrirse y pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Quitarse la máscara permite reconectar con lo auténtico y empezar a sanar desde lo real.