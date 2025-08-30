Si tu limonero crece muy lento, no te preocupes: el truco casero que lo hará brotar

El limonero es uno de los árboles favoritos para tener en casa. Sin embargo, muchas veces suele parecer que tarda en crecer o no da frutos. Por eso, existe un truco ideal para reanimarlo y tener unos limones jugosos y grandes.

Se trata de un fertilizante casero muy fácil de preparar, que puede darle el empujón que necesita para brotar con fuerza y llenarse de frutos.

Cómo preparar el fertilizante casero

Los expertos en jardinería recomiendan preparar un abono natural con cáscara de banana, cáscara de huevo y agua.

Esta combinación es ideal para usar como fertilizante de plantas. (Imagen ilustrativa IA Gemini)

Solo tenés que licuar las cáscaras con un poco de agua hasta obtener una pasta líquida y volcarla en la base del limonero. Para mayores resultados, es recomendable hacerlo una vez por mes.

Por qué tu limonero no crece

El crecimiento lento del limonero puede deberse a varias razones. La más común es la falta de nutrientes en el suelo, algo que afecta especialmente a los cítricos, que necesitan mucho potasio, fósforo y calcio para desarrollarse bien.

Estos trucos son clave para que el limonero crezca fuerte. (Imagen ilustrativa IA Gemini)

Otros factores que pueden frenar su desarrollo son el exceso o la falta de agua, poca exposición al sol o la ausencia de podas regulares.

Otros cuidados clave para un limonero sano