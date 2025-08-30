Connect with us

NOTICIAS

Si tu limonero crece muy lento, no te preocupes: el truco casero que lo hará brotar

Con este fertilizante natural y algunos cuidados clave, tu árbol puede llenarse de limones en poco tiempo.

El limonero es uno de los árboles favoritos para tener en casa. Sin embargo, muchas veces suele parecer que tarda en crecer o no da frutos. Por eso, existe un truco ideal para reanimarlo y tener unos limones jugosos y grandes.

Se trata de un fertilizante casero muy fácil de preparar, que puede darle el empujón que necesita para brotar con fuerza y llenarse de frutos.

Cómo preparar el fertilizante casero

Los expertos en jardinería recomiendan preparar un abono natural con cáscara de banana, cáscara de huevo y agua.

Esta combinación es ideal para usar como fertilizante de plantas. (Imagen ilustrativa IA Gemini)

Solo tenés que licuar las cáscaras con un poco de agua hasta obtener una pasta líquida y volcarla en la base del limonero. Para mayores resultados, es recomendable hacerlo una vez por mes.

Por qué tu limonero no crece

El crecimiento lento del limonero puede deberse a varias razones. La más común es la falta de nutrientes en el suelo, algo que afecta especialmente a los cítricos, que necesitan mucho potasio, fósforo y calcio para desarrollarse bien.

Estos trucos son clave para que el limonero crezca fuerte. (Imagen ilustrativa IA Gemini)

Otros factores que pueden frenar su desarrollo son el exceso o la falta de agua, poca exposición al sol o la ausencia de podas regulares.

Otros cuidados clave para un limonero sano

  • Sol: asegurate de que reciba al menos 6 horas de luz solar directa por día.
  • Riego: mantené la tierra húmeda, pero sin encharcar. El exceso de agua puede pudrir las raíces.
  • Poda: eliminá ramas secas o débiles para que el árbol concentre su energía en brotar y florecer.

