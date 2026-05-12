SÁENZ PEÑA – Diputados del PJ denunciaron al ministro de salud en Fiscalía

La denuncia presentada por diputados del interbloque Frente Chaqueño contra el ministro de Salud del Chaco, Sergio Rodríguez, fue radicada en la Fiscalía de Investigación Penal N.º 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña y está vinculada al caso de Lidia Mabel Ojeda, acusada de ejercer ilegalmente la medicina.

Según las publicaciones periodísticas, los legisladores solicitaron que la Justicia investigue posibles irregularidades administrativas y eventuales fallas en los mecanismos de control del Ministerio de Salud provincial. También pidieron analizar la posible responsabilidad de funcionarios del área sanitaria respecto a la validación de documentación profesional y supervisión interna.

La denuncia sostiene que Ojeda habría utilizado una matrícula perteneciente a otro médico para desempeñarse en centros de salud públicos, participar en guardias médicas y firmar documentación oficial, incluyendo certificados de defunción. Además, los denunciantes señalaron que habría percibido pagos del Estado mientras realizaba actividades médicas de manera presuntamente irregular.

El caso generó una fuerte repercusión política en la provincia del Chaco y se suma a otros cuestionamientos previos impulsados por sectores de la oposición contra la cartera sanitaria provincial.