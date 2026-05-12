Pérez Pons: “No vamos a parar hasta que Bruno Cipolini también sea imputado”

Así lo aseguró el diputado provincial y querellante en la causa, Santiago Pérez Pons, tras la formalización de la imputación contra el secretario de Gobierno de Sáenz Peña, Diego Landriscina, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y malversación de caudales públicos.

Este martes, Landriscina quedó formalmente imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y malversación de caudales públicos. Fue al presentar un escrito ante la Fiscalía Nº 3 de Sáenz Peña, a cargo del fiscal Marcelo Soto, en el marco del manejo de las inversiones del Municipio de Sáenz Peña en instrumentos financieros no garantizados a través de la Bolsa de Comercio del Chaco.

En ese contexto, el diputado provincial y querellante en la causa, Santiago Pérez Pons, aseguró que “esta vez no van a poder tapar el sol con la mano”.

“Mientras los saenzpeñenses hacían malabares para llegar a fin de mes, ellos timbeaban con la plata de la gente y encima cobraban comisiones millonarias como premio”, reveló.

Al respecto, el legislador provincial consideró que “después de 20 años de la monarquía de los Cipolini no pueden hacerse los distraídos, ni actuar como si acá no hubiera pasado nada”.

“No vamos a parar hasta que Bruno Cipolini también sea imputado, la causa llegue a juicio y se haga justicia por los +1.800 millones que le pusieron en juego a los saenzpeñenses”, concluyó.