SÁENZ PEÑA – Fiscal Soto: Lidia Ojeda se presentó hoy como imputada por ejercicio ilegal de la medicina y homicidio con dolo eventual

La mujer conocida como la “falsa médica” Lidia Ojeda prestó ante los estrados judiciales y le declararon los delitos por lo que fue imputada este martes a las 10:00 ante la Fiscalía Nº3 de Presidencia Roque Sáenz Peña. Así lo confirmó el fiscal Marcelo Soto, quien informó que ayer se le hizo conocer el abocamiento de la causa y los delitos que se le atribuyen.

Ojeda está imputada por usurpación de títulos, ejercicio ilegal de la medicina y homicidio con dolo eventual por un hecho ocurrido el 21 de diciembre de 2025 en el hospital de Quitilipi. Según explicó Soto, la investigación está en etapa inicial y aún no hay denuncias formales por otras presuntas muertes vinculadas a la imputada.

“Hasta el momento no tengo denuncias de esas muertes. Ayer tuve comunicación con un abogado de Quitilipi que tendría a su cargo esas causas y me dijo que en el transcurso de la semana iban a hacer las correspondientes denuncias y presentarse como querellantes, pero hasta el momento no tengo nada”, detalló el fiscal.

Sobre el caso conocido el fin de semana en Villa Río Bermejito, donde se reportó otra supuesta muerte vinculada a Ojeda, Soto aclaró que desconoce esa causa y que, al haber ocurrido en esa localidad, la competencia correspondería a la Fiscalía de Juan José Castelli.

Investigación sobre contratación y antecedentes

Para esclarecer desde cuándo Ojeda ejercía ilegalmente la medicina, este martes a las 9:00 está previsto que declare Marta Quintana, de la fundación Soy Yo. En una nota periodística Quintana señaló haber contactado a la mujer en Tres Isletas en 2023, cuando ya se desempeñaba como médica en el hospital de esa localidad.

Soto indicó que no existe registro de Ojeda en el Ministerio de Salud del Chaco. “Mandamos a pedir informe, ella no está registrada en el ministerio de salud conforme a los informes que tenemos. Estas contrataciones se habrían hecho directamente con las autoridades de cada uno de los hospitales”, explicó.

El fiscal confirmó que ya declaró el actual director del hospital de Quitilipi, doctor Acuña, quien asumió el cargo después de la contratación de Ojeda. Ahora se solicitaron informes al hospital y al Ministerio de Salud para determinar quién era el director al momento de su incorporación.

La causa continúa en etapa investigativa mientras la fiscalía aguarda las pruebas documentales y testimoniales para avanzar en la imputación formal.