A qué hora empieza el paro bancario nacional este miércoles

Tal cual fue anunciado días atrás, el gremio realiza este miércoles 13 de mayo un nuevo paro bancario. Los alcances.

La Asociación Bancaria ratificó el nuevo paro bancario a nivel nacional para este miércoles 13 de mayo, lo que impactará directamente en la operatividad de los bancos de todo el país. La decisión obliga a los usuarios a reprogramar sus gestiones presenciales debido a la interrupción del servicio antes del horario habitual.

De acuerdo con las directivas del gremio liderado por Sergio Palazzo, el paro no se extenderá durante todo el día, sino que afectará el tramo final de la atención: el cese de actividades se concentrará en las tres últimas horas de la jornada bancaria.

Cómo impacta el nuevo paro bancario nacional: entidades adheridas y servicios afectados

Respecto a la atención al público, las sucursales dejarán de atender de forma presencial al mediodía. A partir de esa hora, no se podrán realizar operaciones por ventanilla ni recibir asesoramiento comercial en las oficinas.

Debido a este cierre anticipado, se recomienda a los clientes utilizar los canales digitales o adelantar sus trámites para evitar complicaciones durante la tarde del miércoles.

Qué bancos se verán afectados por el paro bancario nacional y cómo impactará en los servicios

Este nuevo plan de lucha impulsado por el gremio que encabeza Sergio Palazzo afectará de forma exclusiva a las operaciones de dos instituciones específicas: el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y todas las sucursales del Banco Hipotecario.

La conducción sindical detalló que la medida se da en rechazo a decisiones “arbitrarias e inaceptables” por parte de las autoridades. En el caso del BCRA, el reclamo se centra en la resolución que dispone el cierre de 12 tesorerías regionales, lo que implicaría un fuerte vaciamiento y la pérdida de 32 puestos de trabajo. Por su parte, la protesta en el Banco Hipotecario busca frenar la política de achique, el cierre sistemático de sedes y la ejecución de despidos injustificados en todo el territorio nacional.

Si bien el sindicato aún no ha especificado el alcance sobre los canales digitales, se descuenta que la medida afectará principalmente:

Trámites por caja y gestiones administrativas presenciales.

Cualquier operación que requiera la asistencia de personal bancario en la sucursal.

Se recomienda a los usuarios utilizar los canales de home banking y aplicaciones móviles, que deberían operar con normalidad, y adelantar cualquier gestión urgente para las primeras horas de la mañana del miércoles a fin de evitar complicaciones por la medida de fuerza.