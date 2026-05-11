Wall Street castigó a Mercado Libre, pero algunos fondos hablan de oportunidad de compra

Mercado Libre sufrió un duro golpe en Wall Street luego de presentar los resultados del primer trimestre de 2026. Las acciones de la compañía se desplomaron 12 por ciento pese a que la empresa mostró un crecimiento récord en ingresos y una fuerte expansión tanto en comercio electrónico como en servicios financieros.

La compañía reportó ingresos netos por 8.845 millones de dólares, un incremento interanual de 49 por ciento, el mayor ritmo de crecimiento desde 2022. Además, el volumen total de pagos de Mercado Pago alcanzó los 87.200 millones de dólares, mientras que el volumen bruto de mercadería trepó a 19.000 millones.

Sin embargo, detrás de esos números apareció el dato que encendió las alarmas del mercado: la rentabilidad volvió a quedar por debajo de las expectativas. La ganancia neta fue de 417 millones de dólares y el ingreso operativo cayó respecto al mismo período del año anterior.

La propia empresa explicó que decidió priorizar inversiones de largo plazo por encima de los beneficios inmediatos. Entre esas apuestas aparecen la expansión del crédito de Mercado Pago, mayores inversiones logísticas, reducción de umbrales de envíos gratis en Brasil y un avance más agresivo sobre el comercio transfronterizo.

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Ese mensaje no conformó a Wall Street. La reacción negativa reflejó que parte del mercado empieza a cansarse de una compañía que mantiene tasas de crecimiento extraordinarias, pero que sigue resignando rentabilidad para expandirse.

La contradicción es evidente. Mercado Libre crece a velocidades poco comunes para una empresa de su tamaño y sigue ganando participación en América Latina, pero justamente esa expansión es la que deteriora sus números de corto plazo.

Parte del mercado empieza a cansarse de una compañía que mantiene tasas de crecimiento extraordinarias, pero que sigue resignando rentabilidad para expandirse.

Brasil aparece como el principal foco de esa tensión. Allí la compañía está acelerando inversiones para competir contra bancos tradicionales y otras plataformas de comercio electrónico. El problema es que esa estrategia presiona cada vez más sobre los márgenes.

En el mercado, además, aparece otra discusión de fondo: hasta qué punto es sostenible intentar replicar el modelo de Amazon en una región mucho más inestable. Mientras Jeff Bezos construyó su expansión en Estados Unidos, Mercado Libre opera en economías atravesadas por inflación, volatilidad cambiaria y crisis recurrentes.

Las dudas no fueron casuales. El portafolio de crédito de Mercado Libre creció 87 por ciento interanual y alcanzó los 14.600 millones de dólares. Además, la compañía reconoció que extendió deliberadamente la duración promedio de sus préstamos personales de 5 a 8 meses para captar nuevos segmentos de clientes.

“Estamos alcanzando segmentos donde tenemos que trabajar con spreads más pequeños o donde el riesgo es mayor”, admitió Martín de los Santos, CFO de la compañía, durante la presentación de resultados.

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El problema es que el contexto regional ya empezó a mostrar señales de tensión. En Argentina, el crecimiento del crédito fintech vino acompañado de mayores niveles de mora y deterioro en la capacidad de pago de los hogares, especialmente en sectores subbancarizados. Según Daniela Bossio, del Grupo Moneda Desarrollo y Equidad, la mora que registran las familias con el ecosistema Fintech alcanzó el 28,4%

La contradicción es evidente. Mientras la empresa mantiene tasas de crecimiento extraordinarias y suma millones de usuarios, parte del mercado comienza a preguntarse si ese crecimiento no se está comprando demasiado caro.

La empresa está resignando rentabilidad para acelerar expansión, pero sigue aumentando usuarios, volumen de pagos y generación de caja a una velocidad impresionante.

Sin embargo, en el mercado también aparecieron voces que interpretaron el desplome como una oportunidad de entrada. Un operador financiero que sigue de cerca el papel explicó a LPO que buena parte de Wall Street está castigando la caída de márgenes sin mirar que Mercado Libre continúa mostrando métricas de crecimiento muy difíciles de encontrar en compañías de semejante tamaño.

“La empresa está resignando rentabilidad para acelerar expansión, pero sigue aumentando usuarios, volumen de pagos y generación de caja a una velocidad impresionante”, señaló.

Según esa visión, el foco debería estar menos puesto en el último balance y más en la capacidad de Mercado Libre para consolidar posiciones dominantes en América Latina.. “En la región todavía queda muchísimo mercado por capturar. Ecommerce, billeteras digitales y crédito online siguen teniendo niveles de penetración bajísimos comparados con Estados Unidos o Europa”, afirmó.

“Mercado Libre es una acción pensada para comprar y mantener durante muchos años, porque la propia compañía está construyendo una lógica de largo plazo. Por eso, una caída fuerte como esta debería tomarse como una oportunidad de entrar a precios más atractivos” cerró el operador.