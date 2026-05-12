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La Marcha Federal Universitaria, en fotos: la comunidad educativa se moviliza y pide por el financiamiento

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La movilización se concentró en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Columnas de docentes, estudiantes y gremios se acercaron a la Plaza de Mayo para reclamar que el Gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario

Marcha Federal Universitaria - Palaza de mayo -12 de mayoLas columnas de estudiantes y docentes se acercan a la Plaza de Mayo para la marcha
Marcha Federal Universitaria - Palaza de mayo -12 de mayoSe espera el acto central en Plaza de Mayo a las 17
Marcha Federal Universitaria - Palaza de mayo -12 de mayoEl Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a la movilización
Marcha Federal Universitaria - Palaza de mayo -12 de mayoAlgunos de los reclamos en los carteles de estudiantes y docentes
Marcha Federal Universitaria - Palaza de mayo -12 de mayoOtros carteles se hicieron eco de la causa judicial que investiga al jefe de Gabinete. Manuel Adorni
Marcha Federal Universitaria - Palaza de mayo -12 de mayoColumnas de diferentes gremios piden por la aplicación del financiamiento universitario
Marcha Federal Universitaria - Palaza de mayo -12 de mayoAlgunas columnas de estudiantes se encontraron en la Facultad de Medicina
Marcha Federal Universitaria - Palaza de mayo -12 de mayo“Milei, cumplí la ley”, el reclamo que se hace eco en todos los carteles
Marcha Federal Universitaria - 12 de mayoLos estudiantes que llegaron a la Ciudad de Buenos Aires desde diferentes puntos del conurbano
Marcha Federal Universitaria - Palaza de mayo -12 de mayoLas columnas de la FUBA camino a Plaza de Mayo
Marcha Federal Universitaria - 12 de mayoCarteles de alumnos en apoyo a la marcha
Marcha Federal Universitaria - Plaza de mayo - 12 de mayoLa CGT se hará presente en la manifestación
Marcha Federal Universitaria - Facultad de Medicina - 12 de mayoLa Facultad de Derecho fue otro de los puntos de donde salieron columnas de estudiantes y docentes
Marcha Federal Universitaria - Plaza de mayo - 12 de mayoLa columna que encabezaron los directivos de la UBA
Marcha Federal Universitaria - Plaza de mayo - 12 de mayoEl reclamo de las universidades es que la situación presupuestaria de la universidad pública se agravó en los últimos meses, sin señales de rectificación por parte del Gobierno
Marcha Federal Universitaria - Plaza de mayo - 12 de mayoEmiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA
Marcha Federal Universitaria - Plaza de mayo - 12 de mayoLa consejera superior UBA, Lula Levy
Marcha Federal Universitaria - Facultad de Derecho - 12 de mayoLa columna que encabezaron los docentes de la Facultad de Derecho de la UBA
Marcha Federal Universitaria - Facultad de Derecho - 12 de mayoRicardo Gil Lavedra encabezó una de las columnas
MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA - FACULTAD DE MEDICINA - 12 DE MAYOAlgunos alumnos llegaron desde temprano a la zona de la Plaza de Mayo
MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA - PLAZA DE MAYO- 12 DE MAYOMuchos estudiantes apuntan a que son los primeros de sus familias en poder ir a la universidad
MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA - PLAZA DE MAYO- 12 DE MAYO - DRONEAlgunos manifestantes se acercaron con consignas políticas
MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA - FACULTAD DE MEDICINA - 12 DE MAYOEl acto central se desarrollará en Plaza de Mayo, con concentración desde las 17 y discursos previstos a partir de las 18
MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA - FACULTAD DE MEDICINA - 12 DE MAYOLa jornada constituye la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente

Fotos: Gastón Taylor, RS Fotos y NA

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