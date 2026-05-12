La Marcha Federal Universitaria, en fotos: la comunidad educativa se moviliza y pide por el financiamiento

La movilización se concentró en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Columnas de docentes, estudiantes y gremios se acercaron a la Plaza de Mayo para reclamar que el Gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario

Las columnas de estudiantes y docentes se acercan a la Plaza de Mayo para la marcha Las columnas de estudiantes y docentes se acercan a la Plaza de Mayo para la marcha

Se espera el acto central en Plaza de Mayo a las 17 Se espera el acto central en Plaza de Mayo a las 17

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a la movilización El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a la movilización

Algunos de los reclamos en los carteles de estudiantes y docentes Algunos de los reclamos en los carteles de estudiantes y docentes

Otros carteles se hicieron eco de la causa judicial que investiga al jefe de Gabinete. Manuel Adorni Otros carteles se hicieron eco de la causa judicial que investiga al jefe de Gabinete. Manuel Adorni

Columnas de diferentes gremios piden por la aplicación del financiamiento universitario Columnas de diferentes gremios piden por la aplicación del financiamiento universitario

Algunas columnas de estudiantes se encontraron en la Facultad de Medicina Algunas columnas de estudiantes se encontraron en la Facultad de Medicina

“Milei, cumplí la ley”, el reclamo que se hace eco en todos los carteles “Milei, cumplí la ley”, el reclamo que se hace eco en todos los carteles

Los estudiantes que llegaron a la Ciudad de Buenos Aires desde diferentes puntos del conurbano Los estudiantes que llegaron a la Ciudad de Buenos Aires desde diferentes puntos del conurbano

Las columnas de la FUBA camino a Plaza de Mayo Las columnas de la FUBA camino a Plaza de Mayo

Carteles de alumnos en apoyo a la marcha Carteles de alumnos en apoyo a la marcha

La CGT se hará presente en la manifestación La CGT se hará presente en la manifestación

La Facultad de Derecho fue otro de los puntos de donde salieron columnas de estudiantes y docentes La Facultad de Derecho fue otro de los puntos de donde salieron columnas de estudiantes y docentes

La columna que encabezaron los directivos de la UBA La columna que encabezaron los directivos de la UBA

El reclamo de las universidades es que la situación presupuestaria de la universidad pública se agravó en los últimos meses, sin señales de rectificación por parte del Gobierno El reclamo de las universidades es que la situación presupuestaria de la universidad pública se agravó en los últimos meses, sin señales de rectificación por parte del Gobierno

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA

La consejera superior UBA, Lula Levy La consejera superior UBA, Lula Levy

La columna que encabezaron los docentes de la Facultad de Derecho de la UBA La columna que encabezaron los docentes de la Facultad de Derecho de la UBA

Ricardo Gil Lavedra encabezó una de las columnas Ricardo Gil Lavedra encabezó una de las columnas

Algunos alumnos llegaron desde temprano a la zona de la Plaza de Mayo Algunos alumnos llegaron desde temprano a la zona de la Plaza de Mayo

Muchos estudiantes apuntan a que son los primeros de sus familias en poder ir a la universidad Muchos estudiantes apuntan a que son los primeros de sus familias en poder ir a la universidad

Algunos manifestantes se acercaron con consignas políticas Algunos manifestantes se acercaron con consignas políticas

El acto central se desarrollará en Plaza de Mayo, con concentración desde las 17 y discursos previstos a partir de las 18 El acto central se desarrollará en Plaza de Mayo, con concentración desde las 17 y discursos previstos a partir de las 18

La jornada constituye la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente La jornada constituye la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente

Fotos: Gastón Taylor, RS Fotos y NA