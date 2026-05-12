La Marcha Federal Universitaria, en fotos: la comunidad educativa se moviliza y pide por el financiamiento

La movilización se concentró en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Columnas de docentes, estudiantes y gremios se acercaron a la Plaza de Mayo para reclamar que el Gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario
Las columnas de estudiantes y docentes se acercan a la Plaza de Mayo para la marcha
Se espera el acto central en Plaza de Mayo a las 17
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a la movilización
Algunos de los reclamos en los carteles de estudiantes y docentes
Otros carteles se hicieron eco de la causa judicial que investiga al jefe de Gabinete. Manuel Adorni
Columnas de diferentes gremios piden por la aplicación del financiamiento universitario
Algunas columnas de estudiantes se encontraron en la Facultad de Medicina
“Milei, cumplí la ley”, el reclamo que se hace eco en todos los carteles
Los estudiantes que llegaron a la Ciudad de Buenos Aires desde diferentes puntos del conurbano
Las columnas de la FUBA camino a Plaza de Mayo
Carteles de alumnos en apoyo a la marcha
La CGT se hará presente en la manifestación
La Facultad de Derecho fue otro de los puntos de donde salieron columnas de estudiantes y docentes
La columna que encabezaron los directivos de la UBA
El reclamo de las universidades es que la situación presupuestaria de la universidad pública se agravó en los últimos meses, sin señales de rectificación por parte del Gobierno
Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA
La consejera superior UBA, Lula Levy
La columna que encabezaron los docentes de la Facultad de Derecho de la UBA
Ricardo Gil Lavedra encabezó una de las columnas
Algunos alumnos llegaron desde temprano a la zona de la Plaza de Mayo
Muchos estudiantes apuntan a que son los primeros de sus familias en poder ir a la universidad
Algunos manifestantes se acercaron con consignas políticas
El acto central se desarrollará en Plaza de Mayo, con concentración desde las 17 y discursos previstos a partir de las 18
La jornada constituye la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente