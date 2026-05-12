SÁENZ PEÑA – UNCAUS realizó una clase pública en la cuarta marcha federal por el financiamiento universitario

El gremio docentes y no docentes que nuclea a los trabajadores de la Universidad Nacional del Chaco Austral, realizaron este martes una clase pública en el marco de la cuarta marcha federal por la educación universitaria que se desarrolla en todo el país. La protesta busca exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.

Sergio Ramírez, secretario adjunto de ATUNCAUS, explicó que la movilización se realiza en conjunto con el alumnado y el sector docente para reclamar contra lo que calificó como “un capricho del Gobierno nacional” al no aplicar una ley que ya fue tratada y aprobada en el Congreso y en instancias legales.

“Algo que ya debería ser aplicado fue tratado dos veces en el Congreso, fue tratado también por la parte legal. Se agotaron todas las instancias para que esto se aplique”, señaló Ramírez.

El dirigente gremial manifestó “mucha tristeza” por llegar a esta instancia, pero destacó que la gente “está despertando” y comprende que la situación “es inviable no solamente por la parte universitaria sino ya por la parte social”.

Desde ATUNCAUS esperan que el Gobierno nacional “recapacite” y entienda que “no se puede ir contra la educación”, a la que definieron como “el pilar de todo país para la formación de los futuros profesionales”. Ramírez advirtió que la falta de cumplimiento de la ley agrava la situación y provoca que “nuestros profesionales estén emigrando nuevamente hacia otros lados porque es insostenible estar aquí”.

La clase pública en UNCAus forma parte de las actividades que se replican en distintas universidades del país con el reclamo central de que se ponga en vigencia de forma inmediata la Ley de Financiamiento Universitario.