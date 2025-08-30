PROBLEMAS EN EL PUENTE! Un camión que transporta gas quedó en el medio del viaducto

Otro día con inconvenientes en el tránsito en el viaducto Corrientes Chaco.
Los reportes de la empresa SiSe dieron dos avisos. Uno a la madrugada de hoy Sábado y el segundo pasadas las 17 hs del mismo día.
El de la tarde de hoy un camión que transportaba gas quedó detenido generando inconvenientes al habitual tránsito por el puente General Manuel Belgrano.
AQUÍ LOS REPORTES:
Hora 17,25
ASUNTO: Demoras en el transito.
MOTIVO: Camión con aparentes problemas mecánicos.
ZONA: Columna Chaco, carril hacia Corrientes.
Hora 01,08
ASUNTO: Demoras en el transito.
MOTIVO: Operativo policial.
ZONA: Columna Corrientes, carril hacia chaco.