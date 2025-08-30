Delegaciones de fauna y flora de Bella Vista, Sauce y Pueblo Libertador llevaron adelante un importante operativo en la zona de reserva de Esquina, específicamente en el río Paraná y el río Ingacito. Allí descubrieron un campamento clandestino perteneciente a pescadores oriundos de Santa Fe.

Decomiso de peces y embarcaciones

El procedimiento resultó en el decomiso de más de 300 sábalos fuera de medida, seis dorados y ocho surubíes, todos obtenidos de manera ilegal en aguas de la reserva.

Además, se secuestraron dos embarcaciones: un piraguón con motor Yamaha y un bote con motor, ambos utilizados para las actividades de pesca ilegal.

Incidentes durante el regreso del operativo

Al finalizar el operativo y regresar hacia la costa correntina, el personal de Recursos Naturales sufrió un acto de sabotaje: desconocidos rompieron con cuchillos las dos cubiertas del tráiler de la lancha oficial. El hecho estaría vinculado a personas de la zona, molestas por los controles en el área de reserva.

Controles ambientales

Las autoridades remarcaron que estos procedimientos son fundamentales para proteger la fauna y flora de Corrientes, especialmente en sectores de reserva donde está prohibida la pesca. Se espera que los controles continúen con mayor intensidad en los próximos meses para prevenir nuevas infracciones.

Ultima Hora Esquina