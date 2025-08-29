Connect with us

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 100 km/h en 4 provincias para este viernes 29

Conocé las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMNemitió una alerta amarilla por vientos de hasta 100 km/h en cuatro provincias para este viernes 29 de agosto.

La misma indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta amarilla por vientos: las zonas afectadas

  • Salta
  • Catamarca
  • Tucumán
  • La Rioja

El área cordillerana será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

El resto del área será afectada, a partir del sábado 30, por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Alerta amarilla por vientos (Captura SMN).
Alerta amarilla por vientos (Captura SMN).

Recomendaciones del SMN

  1. Evitá actividades al aire libre.
  2. Asegurá los elementos que puedan volarse.
  3. Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

