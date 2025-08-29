Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, pidió la nulidad del juicio tras la condena por violación: “Es muy burda la sentencia”

La defensa de Claudio Contardi presentó un recurso ante la Cámara de Casación para pedir la nulidad del juicio en el que fue condenado a 19 años de prisión por haber violado a Julieta Prandi cuando estaban casados.

El nuevo abogado del empresario, Fernando Sicilia, presentó este viernes un escrito de más de 100 hojas en el que cuestionó el trabajo de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana.

“Es tan mala la sentencia, tan burda. Es tan mala la pericia que pedí la nulidad del juicio por diversos motivos. Contardi piensa lo mismo, él siempre se mantuvo a derecho”, explicó a este medio el defensor del exmarido de Julieta Prandi.

Las claves del escrito

TN tuvo acceso al escrito, que se basa en cinco puntos centrales: la negativa de hacer un juicio por jurados, la imposibilidad de desarrollar una defensa eficaz, la indeterminación del hecho, las pericias y la calificación legal.

El primer planteo de Sicilia es uno similar al que había hecho el anterior abogado de Contardi, Claudio Nitzcaner, y está vinculado al juicio por jurados. El defensor planteó que nunca se realizó la audiencia en la que su defendido debía renunciar al juicio por jurados y que tampoco le explicaron cómo era el sistema.

“Alguno de los jueces le tendría que haber dicho a Contardi que con el escrito que había presentado su anterior letrado estaba renunciando a un derecho constitucional, que es el de ser juzgado por pares, o sea un juicio por jurados, y no lo hicieron”, planteó.

Claudio Contardi cambió tres veces de abogado en el mismo juicio. (Foto: TN/Leandro Heredia).

El abogado también postuló que estratégicamente era conveniente un juicio por jurados, dado que para alcanzar un veredicto condenatorio se necesitan 10 voluntades, mientras que en un tribunal se necesitan 2.

“Todas esas cosas se las tenían que explicar a Contardi en una audiencia, y no se la explicaron. Él no sabía nada”, argumentó Sicilia.

El defensor de Contardi planteó que “un nuevo juicio puede llevar a una condena más gravosa” y aclaró que “Contardi sabe el riesgo que esto conlleva”.

“Si anulan el juicio y lo condenan por jurados, pueden darle hasta 40 años. Estamos trabajando porque no hubo un debido proceso”, dijo Sicilia, quien le pidió a Casación una fecha límite de seis meses para iniciar el juicio por jurados, en caso de que sea aceptado su pedido de nulidad.

El segundo argumento: la defensa ineficaz

Desde la defensa de Contardi también plantearon que el tribunal no le permitió al acusado tener una defensa eficaz tras la renuncia de Juan Carlos García Dietze, el primer abogado del empresario.

Lo cierto es que García Diezte renunció un día antes de que comenzara la feria judicial y el inicio del juicio estaba pautado para el primer lunes luego del receso.

Tras la renuncia, la causa quedó en manos del defensor oficial Jorge Costa, quien presentó un escrito para que le dieran tiempo de preparar la defensa. Es por este motivo que el tribunal decidió postergar dos días el inicio del juicio.

El planteo que hace Sicilia en su recurso tiene que ver con que el Código Penal determina que debe tener como mínimo tres días para preparar la defensa.

“Ninguno de los dos defensores, ni el oficial ni (Claudio) Nitzcaner tuvieron tiempo para presentar una prueba de descargo”, señaló.

En ese sentido, agregó: “El que lo puso en estado de indefensión y quien debe velar por las garantías constitucionales es el tribunal. Un tribunal que le podía dar 15 días improrrogables para que pueda tener una defensa eficaz”.

Libertad condicional, críticas a las pericias e indeterminación del hecho

Entre los distintos planteos realizados en el recurso presentado este viernes, hay uno que abre la posibilidad de que Contardi consiga la libertad condicional.

Y es que la defensa del condenado por abuso sexual plantea que la indeterminación del hecho, es decir, que se trate de un amplio período de tiempo (desde 2015 a 2018) que impacta en la libertad condicional.

“Los hechos son todos en concurso real, es una sumatoria de hechos. En el medio sale la ley que impide que los abusadores sexuales no gocen de libertad condicional y eso no está explicado en la sentencia”, señaló Sicilia, en diálogo con TN.

Julieta Prandi se mostró conforme luego de que se conociera el veredicto en los Tribunales. (Foto: TN – Leandro Heredia)

La otra fuerte crítica del cuarto abogado que tiene Contardi en este proceso es a las pericias: “No hubo perito de parte, no hubo ningún protocolo, solo hubo un reclamo de la denunciante. La pericia la hicieron a través de una plataforma virtual”.

En el mismo sentido, fueron las críticas a la calificación legal de la condena: “Para acreditar un grave daño a la salud tiene que haber una pericia, no pueden ser solo los peritos solicitados por Prandi”.

“El agravante no debería aplicarse porque no tuvo control de la defensa. Son diálogos privados que tuvo con su psiquiatra. Tiene que haber una pericia de psicólogos y psiquiatras para acreditar el daño a la salud. Hay algunas inconsistencias en sus declaraciones“, agregó.

Lo cierto es que tanto García Dietze en su momento como Jorge Costa y Claudio Nitzcaner tuvieron oportunidad de presentar pruebas y no lo hicieron.

En ese sentido, Sicilia cuestionó el trabajo de sus antecesores y adelantó: “Presenté nueva prueba, es una metapericia presentada por una psicóloga donde se ataca el método de valoración que hicieron los jueces de los psicólogos”.

El abogado también adelantó que pedirá los testimonios de la actual mujer de Contardi y de la primera esposa, con la que mantuvo una relación antes de estar con Julieta Prandi.