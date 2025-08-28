Connect with us

Una mujer intentó rescatar a su gato que caminaba por una cornisa y cayó desde un tercer piso

Ocurrió en Córdoba. La víctima fue trasladada al hospital con lesiones graves mientras que el animal fue rescatado ileso por los Bomberos.

Una mujer se cayó desde un tercer piso cuando intentaba rescatar a su gato de una cornisa. La víctima, de 32 años, sufrió lesiones graves y tuvo que ser trasladada a un centro de salud. El animal, por su parte, fue rescatado ileso por los Bomberos.

El dramático episodio ocurrió durante la noche de este miércoles en la ciudad de Córdoba. Precisamente, en un edificio de departamentos ubicado sobre la calle Avellaneda, en el barrio Alberdi. Por el hecho, hubo un amplio despliegue policial en la zona.

Minutos después de las 21, la mujer advirtió que su mascota permanecía en un lugar peligroso y no dudo en intentar salvarlo de un posible accidente. Al querer agarrarlo, perdió el equilibrio, cayó al vacío y terminó en el balcón de uno de los departamentos del primer piso.

La mujer y su mascota fueron rescatados por los Bomberos. (Foto: Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba)

De acuerdo con la información publicada por el portal Aire Digitalhubo un importante operativo de los efectivos del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), una unidad policial de la provincia de Córdoba, que se especializa en responder a situaciones de emergencia y de alto riesgo, incluyendo rescates en zonas de difícil acceso.

Los bomberos asistieron a la mujer, que había quedado tendida en un balcón del primer piso. Se acercaron con una camilla y una cesta de rescate para estabilizarla y así la bajaron de forma segura hasta la planta baja. Una vez allí, fue atendida por el servicio de emergencias que le practicó los primeros auxilios y la derivó al hospital.

Los médicos que la atendieron en el centro de salud dijeron que sufrió fracturas en la pelvis y en el hombro. Si bien la mujer se encontraba estable, los profesionales indicaron que debía permanecer en observación por la gravedad de las lesiones.

