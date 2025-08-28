No te van a molestar en primavera: el cítrico que aleja a las cucarachas de tu casa en los días cálidos

A medida que se acerca la primavera, los días cálidos y la aparición de insectos vuelven a hacerse notar. Uno de los visitantes más indeseados en los hogares son las cucarachas, que buscan comida y refugio cuando las temperaturas aumentan tras el frío del otoño y el invierno.

Si bien muchos recurren a productos químicos para eliminarlas, existe un truco casero efectivo: el limón, que actúa como repelente natural y evita que estos insectos se acerquen a los ambientes de tu casa.

Por qué funciona el limón

Las cucarachas detestan el olor a cítricos, y el aroma intenso del limón actúa como barrera natural. Para aprovechar este efecto, podés:

Colocar cáscaras frescas de limón en rincones estratégicos de la cocina, el baño o cualquier zona donde hayas visto cucarachas.

en rincones estratégicos de la cocina, el baño o cualquier zona donde hayas visto cucarachas. Frotar superficies con jugo de limón para mantener alejadas a las plagas.

para mantener alejadas a las plagas. Preparar una mezcla de agua y ralladura de limón para limpiar pisos, mesadas y otras superficies.

Una rodaja de limón puede ser un repelente natural contra las cucarachas. (Foto ilustrativa generada con IA)

Ventajas de este método

Este recurso es ideal para quienes buscan evitar productos químicos en el hogar. Además de repeler insectos, deja un aroma fresco y agradable en todos los ambientes, convirtiéndolo en una opción práctica y natural para cuidar tu casa.