NOTICIAS

Video: denuncian que un hombre persigue y acosa a mujeres y hay pánico entre los vecinos de Florencio Varela

Arriba Argentinos mostró el momento exacto en que intenta atacar a una adolescente. Aseguran que es paciente psiquiátrico.

Un grupo de vecinos del partido bonaerense de Florencio Varela denunció a un hombre que persigue y acosa a las mujeres en la calle.

Un video de una cámara de seguridad ratifica la denuncia que habían hecho los vecinos, dado que se ve el momento en que el agresor persigue a una adolescente.

La imagen muestra una secuencia que ocurrió este sábado por la tarde, unos minutos después de las 15, en la intersección entre la avenida Guillermo Hudson y la calle 3 de Febrero.

En el video se ve cómo el hombre caminó detrás de ella durante varios metros. La adolescente, al percibir que era perseguida, dobló en un bajo nivel e intentó escapar.

Enseguida, el hombre aceleró el paso y corrió hacia la víctima cuando vio que estaba por cruzar la esquina.

La menor dio la vuelta y se escondió detrás de un hombre que caminaba por la zona. Fue así como logró refugiarse momentáneamente.

El agresor comenzó a perseguirla cuando la nena caminaba sola. (Foto: captura de video/Canal 13).
El presunto agresor siguió su camino cuando vio que el otro hombre salió en defensa de la adolescente.

La joven, por su parte, se metió rápidamente en un comercio que había en la cuadra para quedar a resguardo.

Los vecinos del barrio de Villa Vatteone, en Florencio Varela, compartieron estas imágenes a través de las redes sociales en los últimos días.

Lo identificaron como una persona que padecería problemas psiquiátricos y que tendría domicilio en la misma localidad, no muy lejos del paso bajo nivel donde fue filmado el ataque.

