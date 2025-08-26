Connect with us

Santa Fe: investigan el faltante de 68 ampollas de fentanilo en el área de terapia intensiva de un hospital

Las autoridades sanitarias aclararon que el fentanilo faltante no corresponde a la marca involucrada en un reciente caso de contaminación.

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, a través del Hospital J. B. Iturraspe, presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se investigue la desaparición de 68 ampollas de fentanilo.

Las dosis faltantes estaban destinadas a la unidad de terapia intensiva de este centro médico ubicado en la zona norte de la capital santafesina.

La denuncia, realizada este lunes, solicita que el MPA investigue el caso para saber quiénes fueron los responsables y recuperar la medicación. El escrito advierte sobre el peligro que representa la manipulación de este opioide fuera de un entorno médico.

Las autoridades sanitarias aclararon que el fentanilo faltante no corresponde a la marca involucrada en un reciente caso de contaminación, ya que esas dosis fueron retiradas de circulación a principios de mayo.

La denuncia por la sustracción de estos insumos “podría encuadrarse dentro de los tipos que nuestro Código Penal prevé como hurto art. 162 del CP y/o los que surjan del proceso aquí instado que tipifiquen conductas reprochables del denunciado”, como indica la presentación realizada en primeras horas de esta tarde.

El fentanilo faltante no corresponde a la marca involucrada en un reciente caso de contaminación (Foto: PFA).
“Una medicación que se utiliza en cantidades a diario y en áreas críticas, por lo que debe tener una disponibilidad. Es un medicamento que cuando se utiliza es en forma inmediata”, explicó Francisco Sánchez Guerra, director del hospital Iturraspe, a TN.

“No es un sector que pase cualquiera y se pueda proveer como si estuviese arriba de una mesada. Si alguien me ve en ese sector, aún siendo el director, llamaría la atención”, destacó.

Las autoridades provinciales también iniciaron una investigación administrativa para esclarecer lo sucedido, dado que la medicación es de estricto uso en el ámbito hospitalario, con indicación médica para tratamiento de pacientes críticos y cirugías.

En un comunicado remarcaron la necesidad de “llegar hasta las últimas consecuencias, tomando todas las medidas administrativas con quien o quienes hayan sido responsables, y poniendo también todo a disposición de la Justicia para que pueda realizar su trabajo e identificar a los culpables”.

