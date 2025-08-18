Ni detergente ni shampoo: el truco casero para limpiar el tapizado de tu auto y que quede impecable

Mantener el interior del auto en buen estado no siempre requiere productos caros ni químicos agresivos. Un truco casero, económico y fácil de aplicar se volvió tendencia entre los conductores que buscan una alternativa más práctica para limpiar el tapizado y dejarlo impecable, sin dañar la tela ni la espuma de los asientos.

Un método sencillo y efectivo para eliminar manchas

Especialistas en detailing automotor explican que una mezcla de bicarbonato de sodio con vinagre blanco y agua tibia es una de las soluciones más eficaces para remover suciedad acumulada. El bicarbonato actúa como limpiador natural y neutraliza los olores, mientras que el vinagre funciona como desinfectante y ayuda a disolver manchas difíciles, desde café hasta restos de comida.

Así es este método (Foto: Gemini).

Eso sí, antes de aplicar cualquier producto es fundamental aspirar bien el tapizado para retirar polvo, pelusas y residuos.

Cómo aplicar el truco casero, paso a paso