Ni detergente ni shampoo: el truco casero para limpiar el tapizado de tu auto y que quede impecable

Mantener el interior del auto en buen estado no siempre requiere productos caros ni químicos agresivos. Un truco casero, económico y fácil de aplicar se volvió tendencia entre los conductores que buscan una alternativa más práctica para limpiar el tapizado y dejarlo impecable, sin dañar la tela ni la espuma de los asientos.
Un método sencillo y efectivo para eliminar manchas
Especialistas en detailing automotor explican que una mezcla de bicarbonato de sodio con vinagre blanco y agua tibia es una de las soluciones más eficaces para remover suciedad acumulada. El bicarbonato actúa como limpiador natural y neutraliza los olores, mientras que el vinagre funciona como desinfectante y ayuda a disolver manchas difíciles, desde café hasta restos de comida.
Eso sí, antes de aplicar cualquier producto es fundamental aspirar bien el tapizado para retirar polvo, pelusas y residuos.
Cómo aplicar el truco casero, paso a paso
- Aspirar bien los asientos y alfombras antes de empezar.
- Preparar una mezcla con media taza de vinagre blanco, una cucharada de bicarbonato y medio litro de agua tibia, o usar espuma limpia tapizados.
- Rociar sobre las zonas manchadas y dejar actuar unos segundos.
- Cepillar con movimientos circulares y retirar con un paño limpio y húmedo.
- Volver a aspirar, una vez seco, para un acabado perfecto.