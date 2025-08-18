Animales envenenados en Las Cañitas: denuncian que en una semana murieron tres perros y hay otros 10 intoxicados

Un grupo de vecinos del barrio porteño de Las Cañitas denunció que sus mascotas fueron envenenadas y que, por este motivo, tres perros murieron en una semana y otros diez resultaron intoxicados.

El dramático caso se dio a conocer cuando una vecina, llamada Cecilia Domínguez, paseaba a su perra por la calle Soldado de la Independencia. A los pocos segundos, el animal, de nombre “Alma”, se desmayó en plena vía pública.

“Empezó a temblar, la llamaba y no respondía. Tuvo como convulsiones, no se podía mantener en pie, se desmayaba, se desvanecía. La tuve que cargar a upa y cuando llegamos a casa exhaló todo lo que tenía”, relató Domínguez, quien también es la abogada que nuclea las denuncias.

La mujer contó que tiene tres perros y que, además de Alma, otra de sus mascotas sufrió efectos similares. “Al ser más grande de tamaño no le impactó tanto”, explicó.

La abogada detalló que hasta ahora son tres los perros que habrían muerto por esto, mientras que al menos otros 10 resultaron intoxicados.

“Es muy posible que se haya dado un caso de intoxicación a raíz de algún tipo de sustancia, de un residuo tóxico arrojado a la vía pública”, señaló Domínguez.

La perra alma sobrevivió a la intoxicación por veneno. (Foto: TN).

La abogada explicó que este elemento habría provocado que los animales —tanto gatos como perros— “sufrieran un estado de envenenamiento, que fue atendido de urgencia por una médica veterinaria”.

En ese contexto, aclaró que “no se sabe con qué se intoxicaron porque hay distintas clases de veneno” en las veredas.

“No tenemos ninguna certeza, hay una investigación judicial que está en curso a raíz de las denuncias penales presentadas por los vecinos”, remarcó Domínguez.

Según pudo saber TN, la principal hipótesis es que se trataría de veneno para ratas. Sin embargo, restan hacer análisis sobre las veredas del barrio porteño.

La dueña de una de las perras intoxicadas explicó que evita la zona para circular con sus mascotas y así prevenir cualquier intoxicación.

“Estoy alerta todo el tiempo, puedo ver todos los pasos que da. La principal medida que tienen que tomar es no ir por la calle”, cerró.

La Policía de la Ciudad intervino, hace una semana, en dos hechos en la zona de Las Cañitas ante sospechas de envenenamiento de mascotas.

En el primer caso, ocurrido en Arce al 600, una mujer denunció en medios que su gato salió a la calle y volvió descompensado. Tras llevarlo a una clínica veterinaria, se confirmó que presentaba signos de intoxicación.

Mientras que en el segundo hecho, vecinos alertaron sobre palomas muertas y perros intoxicados en la zona de Soldado de la Independencia y República de Eslovenia.

En ambos casos, si bien efectivos de la Comisaría Vecinal 14B y Bomberos de la Ciudad recorrieron las zonas y no encontraron elementos sospechosos, se desplegaron los operativos de sanitización de veredas de forma preventiva.

Alerta y operativo especial

Desde el Gobierno porteño explicaron a TN que por lo denunciado se lleva adelante un operativo en la zona comprendida entre la Avenida Dorrego, Avenida del Libertador, Federico Lacroze y Luis María Campos. El mismo consiste en la sanitización de espacios, que hasta ahora se hizo en estos lugares:

Avenida Lacroze y Avenida del Libertador.

República de Eslovenia (Luis María Campos y Soldado de la Independencia).

Soldado de la Independencia (entre Ortega y Gasset y Matienzo).

Arce (entre Matienzo y Ortega y Gasset).

Migueletes (entre Matienzo y Ortega y Gasset).

Arévalo (entre Av. Luis María Campos y Báez).

Huergo (entre Chenaut y Clay).

Dorrego (entre Av. Luis María Campos y Báez).

Clay (entre Av. Luis María Campos y Báez).

La Justicia investiga el caso

En las últimas horas, desde la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo de Blas Matías Michienzi, se dispuso una serie de medidas para lograr dar con quien o quiénes hayan colocado veneno en la zona de Las Cañitas con el propósito de intoxicar animales.

“La UFEMA convoca a las personas que sepan o hayan visto algo relacionado con los hechos, a que aporten cualquier tipo de información que contribuya a identificar a los autores”, expresaron en un comunicado.

“En los casos de animales fallecidos, se deberá dar intervención al personal policial y remitir el cuerpo a la guardia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA para el correspondiente estudio de necropsia”, añadieron.

Hasta el momento, se resolvió relevar a testigos -comerciantes de la zona, empleados del GCBA, vecinos- “para que aporten datos que sirvan de avance para la investigación, en particular personas al cuidado de algún ser sintiente que haya sido envenenado”. Además, se solicitaron imágenes y videos vinculados a los hechos investigados.