Conmoción en Córdoba: quién era Milagros Bastos, la joven que encontraron muerta en el placard de un expolicía

Milagros Bastos tenía 22 años, era mamá y estaba desaparecida desde el 6 de agosto de 2024. Este jueves un cotejo de ADN confirmó que era suyo el cuerpo que encontraron a principios de julio en el placard del departamento del expolicía Horacio Grasso y ahora la Justicia busca determinar cómo murió y cuál era la relación que tenía con el hombre condenado por un crimen narco en 2007.

Milagros, conocida por todos como “Pitu”, había sido vista por última vez hace un año en el barrio Bajo Pueyrredón, una zona golpeada por la delincuencia y el narcotráfico.

Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación al diario La Voz, la joven enfrentaba problemas de consumo y vivía en situación de calle. Sin embargo, mantenía contacto con su familia, sobre todo para ver a su hijo.

Fue justamente su entorno el que comenzó una búsqueda desesperada cuando dejó de visitar al nene, primero en redes sociales y después en la calle.

El 5 de diciembre los familiares de Milagros encabezaron una marcha pidiendo su aparición y reclamaron la falta de apoyo de las autoridades.

El edificio donde encontraron el cuerpo. (Foto: La Voz)

Al día siguiente, el Ministerio Público Fiscal difundió oficialmente su búsqueda y el caso llegó a los medios.

Los detalles que ayudaron a identificarla

La investigación dio un giro cuando encontraron restos humanos en el departamento de Horacio Grasso. Tras el análisis de ADN, la fiscalía confirmó en las últimas horas que eran de Milagros Bastos.

La joven tenía algunas características particulares: pelo corto rojizo oscuro, ojos verdes, un piercing en la nariz y varios tatuajes, entre ellos una víbora en el antebrazo izquierdo y peces en el estómago.

Esos mismos detalles, lamentablemente, sirvieron para ponerle su nombre a los restos hallados en el departamento de Grasso el mes pasado.

Facundo Novillo fue asesinado por Grasso en 2006. (Foto: gentileza El Doce).

El expolicía Horacio Grasso, otra vez en la mira

El departamento donde encontraron el cuerpo de la joven que estaba desaparecida pertenece a Horacio Grasso, un expolicía condenado por el asesinato de Facundo Novillo, un nene de apenas 6 años, en medio de un tiroteo narco en Colonia Lola en 2007.

Ahora, tanto Horacio como su hermano Javier Grasso están imputados en la causa que investiga el crimen de Milagros Bastos.

La investigación, a cargo de la Fiscalía de Distrito Uno Turno Seis bajo la dirección de José Bringas, buscará en las próximas horas determinar cómo y cuándo mataron a la víctima, y cuál era el vínculo entre la joven y el expolicía.