Una nena de 3 años jugaba en el patio de su casa y murió tras ser atacada por el pastor alemán de la familia

Una tragedia golpeó de lleno a la ciudad de Burlington, Colorado: la hija de 3 años del jefe de la Policía local, Nathan Hill, murió tras ser atacada por un perro que había sido parte de la fuerza.

El hecho ocurrió en la casa familiar, donde el animal —un pastor alemán llamado Draco— atacó a la nena en el patio.

Según informó el sheriff de Kit Carson, Travis Beldon, cuando los oficiales llegaron al lugar encontraron a la madre junto a la pequeña, que ya estaba inconsciente. El perro no seguía atacando y estaba encerrado en una jaula.

La nena fue trasladada de urgencia al Kit Carson County Memorial Hospital, donde los médicos solo pudieron confirmar su muerte. En ese momento, el jefe Hill no se encontraba en la casa.

El jefe policial Nathan Hilll cuidaba al perro en su casa. (Foto: gentileza The Daily Mail).

Un perro entrenado para detectar drogas, pero no para atacar

Draco había sido un K-9 especializado en detección de narcóticos en la oficina del sheriff del condado de Cheyenne. Sin embargo, al momento del ataque ya no estaba en servicio activo.

“Está entrenado para detección, no para patrullaje ni para tareas de aprehensión. No tiene entrenamiento para morder o atacar, por eso es muy extraño que haya reaccionado de esta manera”, explicó Beldon.

El perro fue retirado del domicilio y llevado al refugio municipal, donde finalmente fue sacrificado.

Según detallaron las autoridades, la oficina del sheriff de Cheyenne había terminado recientemente su programa K-9 y donó el animal al departamento de Policía de Burlington. Aunque Draco ya no estaba en funciones, Hill lo tenía en su casa.

Una comunidad marcada por la tragedia

El caso sigue bajo investigación por parte de la oficina del sheriff de Kit Carson, aunque las autoridades aclararon que no esperan presentar cargos penales. “Es un hecho extremadamente trágico. Va a afectar a esta comunidad por un tiempo”, reconoció Beldon, quien también confirmó que la familia Hill tiene otro hijo.

El caso generó una fuerte conmoción en Burlington, una ciudad de poco más de 3000 habitantes de Colorado. (Foto: gentileza 9 News).

La historia de Draco es reciente: fue incorporado a la fuerza en 2023 y tenía aproximadamente la misma edad que la víctima.

El perro había participado en operativos antidrogas hasta hace pocas semanas, pero su actividad fue intermitente por la falta de un adiestrador estable.

La noticia conmocionó a todo Burlington, una ciudad pequeña y de lazos estrechos. “Es algo que va a quedar en la memoria de todos por mucho tiempo”, lamentó el sheriff Beldon.