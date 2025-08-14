En horas de la siesta de este miércoles, el techo y un muro del estadio de básquet del Club de Regatas Corrientes, ubicado en el Parque Mitre de la vecina capital, se desplomaron, en medio de los trabajos de remodelación que se realizaban desde la semana pasada.
