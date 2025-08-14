El hecho tuvo lugar en la reconocida institución deportiva ubicada en la zona del Parque Mitre. Personal del club y de la obra trabajan en el lugar para determinar las causas del colapso.

Tras lo ocurrido, el Club Regatas emitió un comunicado oficial:

”Ante los hechos de público conocimiento, el Club de Regatas Corrientes quiere llevar tranquilidad a la comunidad en general. Hubo daños materiales y se está trabajando junto a los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir”, detallaron.

”El Club fue evacuado inmediatamente por precaución. Informamos a los socios que todas las actividades quedan suspendidas y el club permanecerá cerrado por el día de la fecha”, finalizaron desde el club.

El Litoral