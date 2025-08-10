Connect with us

PRECAUCIÓN! Desde hoy arreglos en el puente General Belgrano Chaco-Corrientes

Published

ATENCIÓN! Por arreglos en el puente Manuel Belgrano habrá cortes de tránsito

Desde hoy 10 al 14 de agosto próximo se realizarán trabajos de mantenimiento en el puente interprovincial General Manuel Belgrano. Las tareas se llevarán a cabo entre las 23 y las 6 de la mañana. El tránsito estará interrumpido por media calzada.

 

Autoridades locales de Vialidad Nacional en Corrientes, informaron que entre éste domingo 10 y el 14 de agosto se realizarán obras de mantenimiento en el puente interprovincial General Manuel Belgrano. Los trabajos contemplan el reemplazo de tres juntas de dilatación originales del viaducto, que tienen 52 años de antigüedad.

 

“Son las juntas originales, nunca fueron cambiadas y en una primera etapa se van a cambiar tres de las seis que tiene”, explicaron desde el organismo.

 

 

En esta primera etapa se reformarán tres módulos de juntas, importados desde China. Las tareas se llevarán a cabo durante la madrugada, entre las 23 y las 6, para minimizar el impacto en la circulación. Durante ese horario, el tránsito se verá reducido a media calzada, pero no se interrumpirá por completo el paso entre ambas provincias de Corrientes y Chaco.

 

