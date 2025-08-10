Impacto en la alta montaña: dos camiones chocaron de frente en la ruta y una mujer quedó atrapada

Dos camiones chocaron de frente en la Ruta Nacional 7 y una mujer quedó atrapada entre los hierros retorcidos de uno de los vehículos. El violento accidente ocurrió la mañana de este domingo en la alta montaña mendocina.

El siniestro se produjo cerca de las 11.45, a la altura del kilómetro 1212, en el sector conocido como “Curva del Tiempo”, y provocó un operativo de emergencia que incluyó a Bomberos de la Policía, personal de Policía Vial y una ambulancia. La circulación estuvo interrumpida mientras los rescatistas trabajaban para liberar a la víctima.

La mujer, cuya identidad todavía no fue confirmada, permaneció varios minutos atrapada en la cabina del camión. Los bomberos finalmente lograron liberarla tras intensas maniobras y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.

El tránsito estuvo cortado en la zona durante algunas horas. (Foto: Gendarmedía Nacional).

Según informaron medios locales, se encontraba estable al momento del traslado, aunque continuaba bajo observación médica.

El accidente obligó a cortar por completo el tránsito en la zona. Vialidad Nacional intervino para coordinar las tareas de asistencia y organizar los desvíos, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar.

El accidente ocurrió en la peligrosa “Curva del Tiempo”. (Foto: Diario Mendoza).

Las autoridades pidieron a los conductores que circulan por la alta montaña que extremen las precauciones y respeten las indicaciones del personal vial, ya que la zona permaneció algunas horas con tránsito reducido y demoras.

También en Mendoza: una pareja viajaba en una moto robada, chocaron y la joven murió

Una joven de 18 años que viajaba de acompañante en una moto robada murió en un accidente de tránsito y el conductor se fugó

El hecho ocurrió alrededor de las 20:40 de este viernes, en la intersección de las calles Cordón del Plata y Ejército de los Andes del barrio San Martín, en la ciudad de Mendoza.

Según informaron las autoridades, los vehículos involucrados en el choque fueron una moto Honda glh y una Bajaj Rouser que tenía pedido de secuestro desde el viernes 8 de agosto. Por el momento, las circunstancias que provocaron el accidente siguen bajo investigación.

Tras el choque, el conductor de la moto robada huyó. En tanto, la víctima, identificada como Ariana Lucía Rosales, fue declarada muerta en el lugar por el personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). La moto Rouser quedó abandonada en la vereda de la Manzana 24 del barrio.

Las autoridades confirmaron que el conductor de la moto Honda, identificado como H.D.R., de 27 años, también resultó herido y fue trasladado al Hospital Central, según informó el diario Los Andes.

En el lugar, trabajaron efectivos de la Comisaría 33 de la Ciudad de Mendoza y de la Policía Científica. El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de la ciudad.