Escándalo: dos policías fueron filmados mientras tenían sexo en un patrullero

Un verdadero escándalo sacudió a la Ciudad de México después de que se viralizara un video en el que dos policías -un hombre y una mujer- fueron captados mientras mantenían relaciones sexuales dentro de un patrullero en plena vía pública y a la vista de todos.

Las imágenes muestran a los agentes en pleno acto íntimo durante el horario de servicio, con la ventanilla del vehículo baja.

El rostro de la mujer quedó perfectamente identificado y la escena ocurrió a plena luz del día, lo que multiplicó el impacto en las redes sociales.

El video que desató la polémica

El material, que dura más de dos minutos, se difundió rápidamente en la red social X y generó todo tipo de reacciones. Muchos usuarios expresaron su indignación por la actitud de los policías en horario laboral, mientras que otros pusieron el foco en la violación de la intimidad de los involucrados, ya que fueron grabados sin su consentimiento.

El comunicado de las autoridades tras la viralización del video. (Foto: X/@SSC_CDMX).

Como suele ocurrir en estos casos, tampoco faltaron los memes y los comentarios humorísticos, que convirtieron el episodio en tendencia.

La respuesta oficial y las sanciones

Ante la repercusión, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) emitió un comunicado en el que aseguró que “no tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios que nos rigen como Institución”.

La SSC-CdMx informó que los dos policías ya fueron identificados y que la Dirección General de Asuntos Internos abrió una investigación administrativa interna. Ambos agentes serán citados a declarar y, según el comunicado, “todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados”.

Según el diario Milenio, las sanciones que pueden enfrentar van desde una multa hasta 24 horas de trabajo comunitario.

Por qué los policías podrían denunciar a quienes grabaron y divulgaron el video

Según apuntó la abogada Valeria Mondragón, si bien los policías fueron grabados presuntamente en horario laboral, los actos que realizaron ameritan únicamente sanciones administrativas. Además, la divulgación de este contenido los vuelve víctimas de delitos contra la intimidad sexual, los cuales se encuentran dentro de la llamada Ley Olimpia contra la violencia digital.

Ninde Molre, abogada de México Igualitario Derribando las Barreras A.C., explicó que están en todo su derecho de presentar una denuncia ante las autoridades por el delito del que fueron víctimas.

“Al ser servidores públicos, todos los aspectos de su vida pasan a ser fiscalizados por la sociedad o por el gobierno y aunque sí cometieron una sanción administrativa eso no legitima la exposición mediática, ni la violencia digital de la que han sido víctimas”, sostuvo a Milenio.

Y apuntó: “Creo que lo más complicado de todo no es la falta administrativa, sino el escarnio público que es una forma de castigo social totalmente desproporcionada de lo que pasó”, señaló.

“Lo que se está viendo no es que se quiera hacer justicia, sino que está buscando juzgar la vida sexual de las personas y se está poniendo como excusa el tema de la justicia para justificar esta filtración de servidores públicos”, mencionó Ninde, que hizo hincapié en la violencia de género contra la mujer policía en redes, cuya foto se compartió junto a comentarios misóginos.

El caso reavivó el debate sobre los límites de la privacidad, el uso de recursos públicos y la conducta de los funcionarios en servicio. Por ahora, los dos policías quedaron en el centro de la polémica y enfrentan posibles sanciones.