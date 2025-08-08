Connect with us

Hi, what are you looking for?

Bienestar

Las claves que dan los expertos para que las parejas sean más felices los fines de semana

Published

Se trata de principios para organizarse mejor y tener una relación más satisfactoria.

Estar en pareja y trabajar varias horas en la semana no es tarea fácil y algunas veces pueden desencadenarse ciertos desencuentros que llevan al divorcio. Encontrar un equilibrio entra la vida profesional y personal se convierte en un reto para la mayoría.

Ante esta situación, los fines de semana son fundamentales para poder organizarse y tener tiempo juntos. Según el psicólogo estadounidense Mark Travers, especializado en relaciones, las parejas felices no improvisan cuando llegan al viernes: programan su tiempo libre para poder compartirlo y que no haya discusiones.

Hacer un desayuno o cocinar, una de las claves de las parejas felices. (Foto: Adobe Stock)
Hacer un desayuno o cocinar, una de las claves de las parejas felices. (Foto: Adobe Stock)

Para poder llevarlo a cabo, Travers señaló algunas cosas que deberían tener en cuenta las parejas a la hora de programar el fin de semana. No se trata solo de pasar mucho tiempo juntos sino que el mismo sea de calidad: no hay nada de malo en que cada uno pase unas horas con otras personas por separado, pero siempre con cierto equilibrio.

Por ejemplo, de nada sirve estar todo el fin de semana juntos si cada uno está absorto en el celular o la televisión. Según el psicólogo, las parejas más felices no sólo dedican tiempo el uno al otro, sino que lo hacen sin distracciones tecnológicas. No importa si es un desayuno en silencio, una cena improvisada o una caminata por la ciudad: lo que realmente importa es la presencia y la atención plenas.

Los consejos para un fin de semana feliz en pareja

El consejo más sorprendente de Travers es practicar el juego en paralelo, una idea tomada de la psicología infantil que consiste en hacer actividades diferentes, pero juntos. Después de una semana de trabajo puede que a uno le guste leer y al otro, ver un partido de fútbol o a uno escuchar música y a otro, cocinar.

A pesar de hacer cosas distintas, igual pueden compatibilizar y lo importante no es únicamente interactuar entre la pareja sino compartir espacio y momentos de calma porque esa es una forma de expresar que necesitamos tiempo para nuestras cosas, pero también estar con la persona que queremos.

Una cena es un buen momento para compartir en pareja. (Foto: Adobe Stock)
Una cena es un buen momento para compartir en pareja. (Foto: Adobe Stock)

Después de muchos años puede perderse la chispa, por lo que las parejas más estables no dejan que los vínculos emocionales dependan de la improvisación y crean rituales como, por ejemplo, fijar el domingo como un día para hacer un desayuno elaborado juntos o que el viernes por la noche esté reservado para una sesión de juegos de mesa entre ambos.

Lee también: De qué se trata el método 7-38-55 para mejorar la relación de pareja

Hay problemas que se repiten en las parejas y que pueden terminar provocando que la vida sexual se resienta. Cuando pasan los primeros momentos de fogosidad, el “no tengo tiempo” o “estoy cansado” pasan a ser más habituales. Más allá de los estereotipos, el sexo programado no mata la pasión, sino que la potencia y Travers recuerda que una vida sexual activa está directamente relacionada con la felicidad en pareja.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Se conformó Fuerza Patria Chaco para hacer frente a las políticas de ajuste de Milei y Zdero

Nuestra misión es clara: defender los intereses del pueblo argentino y chaqueño en el Congreso de la Nación desde el 10 de diciembre, enfrentando...

1 día ago

Politica

La Ministra Galarza “los docentes mienten no hay recortes de comedores”

La ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza, desmintió este lunes en declaraciones periodísticas que existan cortes en la provisión a comedores escolares. Galarza sostuvo...

5 días ago

Economia

La Justicia pone en venta las marcas Garbarino y Compumundo para evitar el cierre definitivo

Se trata de la última instancia que tiene el juez que tramita el concurso preventivo de ambas empresas antes de decretar el cierre definitivo...

4 días ago

Politica

Docente que militó por Leandro Zdero dijo sin vueltas “estoy totalmente decepcionada”

Rocío Morel era militante de Leandro Zdero y fue recientemente desafectada por un comentario suyo en redes sociales La docente de Colonias Unidas debe...

2 días ago